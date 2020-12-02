Skoda начала продавать автомобили по сниженным ценам

Так, например, дилеры Skoda уже продают автомобили по срезанным прайсам. Они предлагают приобрести кроссоверы Karoq и Kodiaq со скидками до 132 500 и 227 600 рублей соответственно, а лифтбэк Superb — до 225 000. Акция невиданной щедрости действует с 1 по 31 декабря — имеет смысл поторопиться.

Кроме того, до конца года покупателям предоставляются скидки по программе утилизации и Trade in. В зависимости от того, какой именно автомобиль клиент передает дилеру, он может получить бонус в размере до 115 000 рублей на покупку новенькой «Шкоды». Это предложение актуально для всех моделей марки: лифтбэков Rapid, Octavia, Superb, а также кроссоверов Karoq и Kodiaq.

Добавим, что с 1 по 31 декабря все владельцы машин Skoda, участвующие в программе лояльности «Skoda Бонус» также смогут получить удвоенные скидки на техническое обслуживание, слесарный и кузовной ремонт, а также на аксессуары. Максимально возможная выгода составляет 8000 рублей.