3 фатальных ошибки при замене свечей зажигания, которые совершают даже опытные автовладельцы

Что может быть проще, чем заменить свечи зажигания в автомобиле? Да ничего, — ответит умудренный опытом шофер. Выкрутил старые свечи, ввернул новые — и всего делов-то. Однако на практике при замене свечей автомобилисты совершают весьма глупые ошибки, которые могут привести к проблемам двигателя и дорогостоящему ремонту.

Например, крайне нежелательно менять свечи на горячем моторе. Игнорирование рядовых процессов физики и излишнее применение силы могут привести к срыву резьбы в колодцах. На горячем моторе, когда металл более подвержен деформации, повредить резьбу можно, что называется, на раз.

Если в моторе автомобиля клапанов более чем восемь, то, как правило, свечи в нем погружены в глубокие колодцы, в которых, разумеется, может скапливаться пыль и грязь. Если не удалить загрязнение до того, как будут вывернуты свечи, все то, что скопилось за год в колодцах, всенепременно попадет в цилиндры. Мелкий мусор двигатель перемолотит и выплюнет. А если среди него попадутся более крупные и твердые частицы, то это чревато задирами на стенках цилиндров. А потому всякий раз перед процедурой замены свечей зажигания, необходимо продувать колодцы сжатым воздухом. Чистота, она, как говорится, залог здоровья. И это касается не только людей, но и машин.