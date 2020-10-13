3 фатальных ошибки при замене свечей зажигания, которые совершают даже опытные автовладельцы

Что может быть проще, чем заменить свечи зажигания в автомобиле? Да ничего, — ответит умудренный опытом шофер. Выкрутил старые свечи, ввернул новые — и всего делов-то. Однако на практике при замене свечей автомобилисты совершают весьма глупые ошибки, которые могут привести к проблемам двигателя и дорогостоящему ремонту.
Например, крайне нежелательно менять свечи на горячем моторе. Игнорирование рядовых процессов физики и излишнее применение силы могут привести к срыву резьбы в колодцах. На горячем моторе, когда металл более подвержен деформации, повредить резьбу можно, что называется, на раз.
Если в моторе автомобиля клапанов более чем восемь, то, как правило, свечи в нем погружены в глубокие колодцы, в которых, разумеется, может скапливаться пыль и грязь. Если не удалить загрязнение до того, как будут вывернуты свечи, все то, что скопилось за год в колодцах, всенепременно попадет в цилиндры. Мелкий мусор двигатель перемолотит и выплюнет. А если среди него попадутся более крупные и твердые частицы, то это чревато задирами на стенках цилиндров. А потому всякий раз перед процедурой замены свечей зажигания, необходимо продувать колодцы сжатым воздухом. Чистота, она, как говорится, залог здоровья. И это касается не только людей, но и машин.
И не зависимо от того — восьми или 16-клапанный двигатель у вашего автомобиля — прежде, чем ввернуть новые свечи, необходимо очистить резьбу свечного колодца от масла и прочих загрязнений. Потому как их присутствие может привести к неправильной затяжки свечи.
Еще одна ошибка — большинство водителей при обслуживании своих автомобилей почему-то стесняются использовать в работе динамометрические ключи. И это также серьезная ошибка. Закручивая свечу, что называется, на глазок, вы рискуете применить к ней чрезмерную силу. А между тем, для каждого типа свечей есть свои рекомендации, которые, как правило, производитель указывает на упаковке запчасти. Причем применять к уже прослужившим некоторое время деталям ту же силу, что и к новым нельзя. Все дело в том, что каждая свеча зажигания оснащена многослойной теплоотводящей шайбой. Если ее не зажать правильно, то терморегуляция нарушится, и в скором времени она выйдет из строя. По этой же причине ни в коем случае нельзя менять родную шайбу свечи, на обычную.
Меняйте свечи вовремя, не скупитесь при покупке свечей, делая свой выбор в пользу более дешевых производителей, уделяйте внимание деталям при самостоятельной замене, и двигатель вашего автомобиля не сломается. По крайней мере, по этой причине.