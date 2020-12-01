Опрос на портале «АвтоВзгляд»: авторынок рухнет сильнее прогнозов

Здравый смысл подсказывает, что рынок обычно сжимается от отсутствия спроса со стороны покупателей, а не от дефицита предложения. Последний, по неофициальным данным, полученным от представителей сразу нескольких брендов, обладающих автосборочными производствами на российской территории, был таков, что компаниям пришлось еще с весны и начала лета 2020-го перевести заводы на шестидневную рабочую неделю — чтобы удовлетворить высокий спрос.
Мол, покупатель «сметает все», стараясь спасти сбережения от стремительного падения курса рубля. С другой стороны, судя по комментариям в СМИ топ-менеджеров дилерских сетей, складывалось впечатление, что образованию дефицита способствовали и проблемы с поставками тех или иных моделей — не только производственного, но и логистического характера…
При всем при этом, в российском Минпромторге официально спрогнозировали,что отечественный авторынок по результатам 2020-го года может уступить 2019 году всего 10%. А Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные, что за 2020-й в России будет продано порядка 1 522 000 авто, то есть на 13,5% меньше, чем в за прошлый год.
С учетом весеннего коронавирусного «локдауна» и осенних проблем примерно того же толка, оба предсказания прямо таки пышут оптимизмом.
Портал «Авто Взгляд» решили выяснить: каковы реальные настроения российских автовладельцев в отношении покупки новой машины. Для этого мы попросили посетителей нашего сайта ответить на вопрос: «Планируете ли вы купить новую машину до Нового года»?
В опросе приняли участие 2833 человека. Большинство, как выяснилось, и не думают покупать новый автотранспорт! Ответ «Не планирую — коронакризис высосал последние сбережения» выбрало больше всего участников — 45% (1265 человека). Пункт «Инвестиции в авто бессмысленны, сохраню деньги другим способом» предпочли 13% респондентов (870 участников). Успели обновить машину до последнего подорожания еще 15% наших читателей (436).
И только 9% (262 проголосовавших) признались, что «намерены вложить деньги в авто, пока рубль окончательно не рухнул». Как видим, принять участие в создании ажиотажа на рынке новых машин готовы лишь менее десятой части потенциальных покупателей. Это означает, что на самом деле проблемы с наличием авто в дилерских центрах вызваны исключительно с их физическим отсутствием, а не каким-то фантастическим спростом. Что, видимо, связано преимущественно с производственными проблемами у автобрендов.
В этой связи, вряд ли автобизнесу стоит рассчитывать на традиционный предновогодний приток клиентов — если считать опрос на сайте «АвтоВзгляда» хотя бы более-менее отражающим картину на рынке. 9% ситуацию не спасут. И прогнозы Минпромторга в компании с АЕБ окажутся чересчур радужными.