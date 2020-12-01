Опрос на портале «АвтоВзгляд»: авторынок рухнет сильнее прогнозов

Здравый смысл подсказывает, что рынок обычно сжимается от отсутствия спроса со стороны покупателей, а не от дефицита предложения. Последний, по неофициальным данным, полученным от представителей сразу нескольких брендов, обладающих автосборочными производствами на российской территории, был таков, что компаниям пришлось еще с весны и начала лета 2020-го перевести заводы на шестидневную рабочую неделю — чтобы удовлетворить высокий спрос.

Мол, покупатель «сметает все», стараясь спасти сбережения от стремительного падения курса рубля. С другой стороны, судя по комментариям в СМИ топ-менеджеров дилерских сетей, складывалось впечатление, что образованию дефицита способствовали и проблемы с поставками тех или иных моделей — не только производственного, но и логистического характера…

При всем при этом, в российском Минпромторге официально спрогнозировали,что отечественный авторынок по результатам 2020-го года может уступить 2019 году всего 10%. А Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные, что за 2020-й в России будет продано порядка 1 522 000 авто, то есть на 13,5% меньше, чем в за прошлый год.

С учетом весеннего коронавирусного «локдауна» и осенних проблем примерно того же толка, оба предсказания прямо таки пышут оптимизмом.