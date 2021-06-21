Чем LADA Vesta «берет» Hyundai Solaris, KIA Rio и Skoda Rapid

Не секрет, что родной АВТОВАЗ больно и нещадно бьет своих конкурентов тяжелым деревянным рублем. Судите сами: чтобы стать владельцем популярного бюджетного седана В-класса, можно, например, за 937 000 «целковых» купить Skoda Rapid в начальной версии Entry. Или за 909 900 ₽ приобрести KIA Rio в комплектации Classic. Вариант еще дешевле — 870 000 «деревянных» за Hyundai Solaris Active. Зато чтобы оседлать родную LADA Vesta Classic, достаточно накопить 733 900 рубликов. Согласитесь, для бюджетного сегмента разница в ценах весьма ощутимая.
Необходимый минимум
При этом речь идет о «голых» спартанских комплектациях, среди которых только KIA Rio за 909 900 рублей может похвастаться кондиционером. Но и здесь LADA перехитрит «корейца» с ценой, потому что с этой роскошью, да еще с охлаждаемым ящиком в придачу, Vesta в версии Classic/Start обойдется в 763 900! Если кондиционер — самая популярная у нас летняя опция, то зимняя — это, конечно, подогрев сидений. С такими подарками родная «Вестушка» в комплектации Comfort доступна за 794 900 рублей. Кроме того, в эту стоимость входят еще и такие «праздники жизни», как задние датчики парковки, круиз-контроль, мультируль, полноценная медиасистема, электрические стеклоподъемники задних дверей и другие полезные опции.
Все эти версии тольяттинского седана укомплектованы 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с. и пятиступенчатой «механикой». С вариатором LADA Vesta при аналогичных опциях доступна за 889 900 рублей, причем под капотом спрячется уже 116-сильный мотор. А ценник ближайших версий с таким же богатым «фаршем» у конкурентов переваливает за миллион! Skoda Rapid с 90-сильным 1,6 MPI и пятиступенчатой МКП в варианте Ambition обойдется в 1 025 000 ₽ При этом в отличие от «Весты» за 794 900 у «чеха» не будет задних парктроников и мультируля.
KIA Rio в комплектации Luxe с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с. и шестиступенчатой МКП оценен в 1 009 900 рублей. За эти деньги в корейском седане отсутствует круиз-контроль, зато уже присутствует климатическая установка. Hyundai Solaris в комплектации Comfort с той же 1,6-литровой «четверкой» мощностью 123 л. с. и шестидиапазонной ручной коробкой доступен за 1 021 000 ₽ При этом в отличие от LADA Vesta в аналогичной версии за 794 900, у «корейца» отсутствуют задние парктроники, зато в наличии обогрев руля. Тем не менее, разница в более чем две сотни тысяч рублей для покупателя бюджетного автомобиля говорит о многом.
Топовые варианты
В топовых комплектациях аргументы тольяттинского седана еще весомее, а разница в цене — еще ощутимее. АВТОВАЗ предлагает «Весту» в топовой комплектации Exclusive 1,6-литровой «четверкой» мощностью 113 л. с. и вариатором за 1 068 900 рублей. За эти деньги покупатель получит целую обойму бонусов, среди которых подогрев задних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями, обогрев руля, датчики дождя и света, климат-контроль, розетки 12V и USB спереди и сзади, полноценная медиасистема с цветным экраном и даже атмосферная подсветка салона.
Самый «навьюченный» Skoda Rapid в версии Style c 1,4-литровым TSI мощностью 125 л. с. и семиступенчатым «роботом» DSG за 1 336 000 дороже аналогичной Vesta почти на 300 000 рублей! «Богатый» KIA Rio Premium со 123-сильным 1,6 MPI и шестискоростным «автоматом» обойдется в 1 264 900 «деревянных». А топовый Hyundai Solaris Prosafety с тем же тандемом мотора и коробки, что и у его собрата KIA Rio, доступен за 1 306 000 ₽
При этом набор опций у всех четырех конкурентов приблизительно одинаков. Мало того, из популярных функций, в топе Skoda Rapid отсутствует подогрев задних сидений, а едва ли не единственная недосказанность LADA Vesta — недостача обогрева форсунок омывателя. Впрочем, при таком ценовом преимуществе для тольяттинского продукта это простительно.
Важные мелочи
К сведению всем снобам и классическим почитателям иномарок: достоинства отечественного продукта не ограничиваются привлекательной ценой. Факты налицо: LADA Vesta может похвастаться самой длинной среди конкурентов базой — 2635 мм и самыми большими внутренними объемами. На втором ряду здесь заметно просторнее, чем у одноклассников с базой 2600 мм. По вместительности задней части салона с «Вестой» может конкурировать разве что Skoda Rapid. А вот корейские апартаменты для пассажиров второго ряда откровенно тесноваты.
При этом самый вместительный багажник предлагает Skoda Rapid. У Lada, KIA и Hyundai объем грузового отсек одинаков — 480 л. Зато у «Весты» самый выдающийся дорожный просвет — 178 мм и полноценная защита двигателя, что наверняка оценят жители наших регионов, где все это весьма важно. Даже у Skoda Rapid клиренс, специально увеличенный для российского рынка, меньше — 170 мм. У «корейцев» этот параметр более чем скромный — 160 мм.
Движуха
Что касается ездовых характеристик, то и здесь несложно понять, почему россияне голосуют рублем за тольяттинский продукт.
Но сразу оговоримся: если сравнивать топовые версии, то самый динамичный и проворный в нашей четверке — Skoda Rapid со 125 сильным турбомотором, который разгоняет его до сотни за 9,2 секунды. LADA Vesta с 1,6-литровой «четверкой» мощностью 113 л. с. отстает на 2 секунды (11,3 сек). Примерно на столько же медленнее разгон у «корейцев» (11,2 сек).
Но при всей нашей национальной любви к турбоускорениям, львиная доля россиян, нацеленных на бюджетный сегмент, вряд ли готова переплачивать за эти пару мгновений почти три сотни рублей (даже если к динамическим «плюсам» чешского седана прибавить его явные преимущества в рулевом управлении). «Веста» хотя и уступает фирменным настройкам от Volkswagen, но вряд ли это считается таким важным параметром для среднестатистического жителя нашей провинции.
Тем более, у тольяттинского седана найдется главный козырь против конкурентов, включая «Рапид»: непробиваемая энергоемкая подвеска, которая аппетитно глотает кочки и ямы самых разных калибров. В этом отношении с LADA не поспорит ни Skoda, ни Hyundai, ни KIA. А всеядность ходовой — как раз то, что так необходимо жителям нашей провинции.
В итоге понятно, почему россияне выбирают именно отечественный продукт. Своя рубашка ближе к телу не только из-за ощутимо выгодного ценника — она еще и честно сшита для наших непростых условий. Успех LADA Vesta на рынке: большой дорожный просвет, всеядная подвеска, конкурентноспособные ездовые характеристики.