Чем LADA Vesta «берет» Hyundai Solaris, KIA Rio и Skoda Rapid

Не секрет, что родной АВТОВАЗ больно и нещадно бьет своих конкурентов тяжелым деревянным рублем. Судите сами: чтобы стать владельцем популярного бюджетного седана В-класса, можно, например, за 937 000 «целковых» купить Skoda Rapid в начальной версии Entry. Или за 909 900 ₽ приобрести KIA Rio в комплектации Classic. Вариант еще дешевле — 870 000 «деревянных» за Hyundai Solaris Active. Зато чтобы оседлать родную LADA Vesta Classic, достаточно накопить 733 900 рубликов. Согласитесь, для бюджетного сегмента разница в ценах весьма ощутимая.

Необходимый минимум

При этом речь идет о «голых» спартанских комплектациях, среди которых только KIA Rio за 909 900 рублей может похвастаться кондиционером. Но и здесь LADA перехитрит «корейца» с ценой, потому что с этой роскошью, да еще с охлаждаемым ящиком в придачу, Vesta в версии Classic/Start обойдется в 763 900! Если кондиционер — самая популярная у нас летняя опция, то зимняя — это, конечно, подогрев сидений. С такими подарками родная «Вестушка» в комплектации Comfort доступна за 794 900 рублей. Кроме того, в эту стоимость входят еще и такие «праздники жизни», как задние датчики парковки, круиз-контроль, мультируль, полноценная медиасистема, электрические стеклоподъемники задних дверей и другие полезные опции.

Все эти версии тольяттинского седана укомплектованы 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с. и пятиступенчатой «механикой». С вариатором LADA Vesta при аналогичных опциях доступна за 889 900 рублей, причем под капотом спрячется уже 116-сильный мотор. А ценник ближайших версий с таким же богатым «фаршем» у конкурентов переваливает за миллион! Skoda Rapid с 90-сильным 1,6 MPI и пятиступенчатой МКП в варианте Ambition обойдется в 1 025 000 ₽ При этом в отличие от «Весты» за 794 900 у «чеха» не будет задних парктроников и мультируля.