Российские дилеры снова неприлично задрали цены на новые автомобили

С тольяттинцев и начнем: в первый же июльский день они опубликовали новые цены — подорожание коснулось всех автомобилей и в среднем по модельному ряду составило 2,4%. Вместе с тем прибавили в стоимости и родственные «французы» — ценники машин Renault «потяжелели» на 0,1—1,7%.

Остальные производители ограничились локальными корректировками прайсов, затронувшими не всю продуктовую линейку, а лишь несколько моделей. Так, у Kia и Hyundai подорожали по 4 автомобиля: у первых — на 0,9—1,4%, у вторых — на 1,0—2,6%. Skoda и Geely выбрали по две машины: 0,6—1,1% у чехов и 0,1—1,3% у китайцев. Haval — одну, новейший кроссовер Jolion, который подскочил в цене на ощутимые 4,2—5,9%.

Немного выбивается из общей картины Volkswagen. Вольфсбургцы увеличили цены на Polo и Tiguan (2,1—3,7%), но при этом снизили стоимость Touareg в старших комплектациях — на 2,6—2,7%. Правда, остальные версии кроссовера стали дороже — на 3,0—3,3%.

Что же до премиалов, то тут отличились три марки. Audi переписала прайсы на 17 моделей (плюс 0,1—4,7% к прежней цене), Mercedes-Benz — на 7 автомобилей (0,3—13,8%), а Infiniti — на 2 (1,5—2,2%), сообщает агентство «Автостат».