Как понять, что давно пора заменить жидкость в гидроусилителе руля

Со временем автомобиль изнашивается. Теряют свои свойства его узлы и агрегаты, и уж тем более меняют свой качественный состав технические жидкости, залитые в них. Одна из таких рабочих жидкостей, от которой зависит качество управления автомобилем — для гидроусилителя руля. В процессе эксплуатации в ней могут образовываться продукты износа. И это, в свою очередь, негативно влияет на работу рулевой системы в целом. Поэтому рекомендуется периодически менять жидкость гидроусилителя, разумеется, предварительно промыв и почистив систему. Но как определить, что жидкость в ГУРе уже не та?
Все довольно банально, и определяется просто. Если автомобиль незнакомый и, тем более, пожилой, или служил без надлежащего ухода, то жидкость однозначно под замену. Если система ремонтировалась, менялись ее составляющие, то жидкость в ней также меняется. Впрочем, конечно, лучше поменять ее еще раз, спустя некоторое время после ремонта.
Если в бачке с жидкостью для гидроусилителя вы обнаружили пену, жидкость потемнела или поменяла свою консистенцию, это также повод заехать в сервис, слить старую жидкость, промыть систему, и залить в нее свежую. Диагностика в этом случае не будет лишней.
Однозначно жидкость под замену, если в работе рулевого управления появились постукивания, гул, прочие странные шумы, доносящиеся из гидроусилителя руля. Например, стала заметной отдача в рулевой колонке. Туго или, напротив, слишком легко вращается руль.
Чтобы минимизировать траты на ремонт, лучше всего уделять максимальное внимание не только чистоте салона вашего автомобиля и его внешнему виду, но и его технической части. Соблюдайте регламент проведение технического осмотра, вовремя ремонтируйте свой автомобиль, заливайте и используйте только те жидкости и запасные части, которые рекомендованы автопроизводителем. В противном случае, очередная поломка может обернуться серьезной аварией.