Как понять, что давно пора заменить жидкость в гидроусилителе руля

Со временем автомобиль изнашивается. Теряют свои свойства его узлы и агрегаты, и уж тем более меняют свой качественный состав технические жидкости, залитые в них. Одна из таких рабочих жидкостей, от которой зависит качество управления автомобилем — для гидроусилителя руля. В процессе эксплуатации в ней могут образовываться продукты износа. И это, в свою очередь, негативно влияет на работу рулевой системы в целом. Поэтому рекомендуется периодически менять жидкость гидроусилителя, разумеется, предварительно промыв и почистив систему. Но как определить, что жидкость в ГУРе уже не та?

Все довольно банально, и определяется просто. Если автомобиль незнакомый и, тем более, пожилой, или служил без надлежащего ухода, то жидкость однозначно под замену. Если система ремонтировалась, менялись ее составляющие, то жидкость в ней также меняется. Впрочем, конечно, лучше поменять ее еще раз, спустя некоторое время после ремонта.