«Убить» Hyundai Creta: тест-драйв амбициозного китайского кроссовера Haval Jolion

Почему и как этот бренд вошел в десятку лидеров по продажам легковых авто в нашей стране, вполне понятно. Это и собственный завод в России, чем другие представленные у нас «китайцы» похвастать не могут. И агрессивный маркетинг. И откровенный демпинг, когда нафаршированные «по самые не балуй» авто стоят процентов на 30 дешевле корейских, например, аналогов. В итоге — почти 13 000 реализованных с начала года авто!

И на этом поверившие в себя сыны Поднебесной останавливаться не намерены. Более того, начав месяц назад продажи компактного кроссовера Haval Jolion, они заявляют, что он сбросит с пьедестала такого многолетнего и безоговорочного лидера сегмента, как Hyundai Creta. Насколько обоснованы столь нескромные амбиции китайского производителя, выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе первого российского тест-драйва новинки.

И сразу скажем, что, на первый взгляд, все шансы потеснить «корейца» у этого «китайца» есть. Один только внешний вид чего стоит. Автомобиль невероятно элегантен и, что редкость по нынешним временам, самобытен. Вроде и созданный с учетом всех пресловутых трендов мирового автопрома, «благодаря» которым авто разных марок, сними с них шильдики, не долго и перепутать, Jolion не похож ни на кого (ну, разве что немного на Volvo XC40, что нашему герою только в плюс).