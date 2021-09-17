Новая Hyundai Creta и 5 ее безжалостных конкурентов в России

Фото из открытых источников
У российских дилеров наконец-то появился кроссовер Hyundai Creta нового поколения. Хоть модель базируется на старой платформе и располагает прежним набором силовых агрегатов, изменения в дизайне радикальные. Кроме того, появились новые электронные системы, что потянуло ценники вверх. О том, чем привлечет новая «Крета», и что предлагают конкуренты, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Для «Креты» в базовом оснащении, как и прежде доступен бензиновый мотор объемом 1,6 л и мощностью 123 л. с., который работает с 6-ступенчатой «механикой» либо «автоматом». В полноприводном варианте отдача того же агрегата — 121 л. с. Более мощная версия располагает 2-литровым мотором (150 л. с.). Для нее доступна только автоматическая трансмиссия, а что касается привода, то он может быть и передним, и полным.

В оснащении появились камеры кругового обзора, панорамная крыша и даже помощник удержания в полосе. А еще у новинки целая россыпь умных фишек — от телематики до виртуального управления автомобилем. Подробнее об этом портал «АвтоВзгляд» уже рассказал в ходе тест-драйва Creta второго поколения. Что ж, неудивительно, что кроссовер подорожал. Так, базовая версия стоит от 1 200 000 рублей, а «кореец» в максимальной комплектации обойдется почти в 2 миллиона рублей. Теперь посмотрим, что предлагают конкуренты.

  • Фото из открытых источников
  • Фото из открытых источников

Haval Jolion

Китайский паркетник представили в мае этого года, и он оказался довольно неплох. Jolion отличает модный дизайн и неплохое оснащение. А еще он немного крупнее «корейца».
Базовый «прайс» конкурентный — от 1 189 000 рублей. Тут есть 10-дюймовый экран мультимедиа, круиз- и климат-контроль, подогрев передних сидений, 17-дюймовые колеса, а также передние подушки безопасности. Гамма силовых агрегатов представлена наддувным 1,5-литровым мотором мощностью 143 и 150 л. с., который работает с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом». Привод: передний или полный.

Renault Duster

Новое поколение «Дастера» вышло весьма неплохим. У кроссовера никуда не делись его широкие внедорожные возможности, так что машину не перестали называть внедорожником.
В базовом оснащении Access модель стоит 1 017 000 рублей, а топовый Style обойдется в 1 509 000 рублей. Здесь будет наддувный мотор объемом 1,3 литра (150 сил) и вариатор.
Что касается привода, то он в этой комплектации исключительно полный. Кстати, вариатор оказался довольно стойким на бездорожье, в чем убедился обозреватель «АвтоВзгляда» на тест-драйве в окрестностях Тулы.
  • Фото из открытых источников
  • Фото из открытых источников

Skoda Karoq

Хоть «Карок» кажется заметно дороже «Креты», его базовая цена чуть больше 1 500 000 рублей, но мы тоже запишем его в конкуренты «корейцу». Ведь у него по-немецки лаконичный дизайн, и это понравится консервативным покупателям. А в гамме силовых агрегатов есть как атмосферный мотор объемом 1,6 л (110 л. с.), так и наддувный агрегат 1,4 л отдачей 150 л. с. Коробки передач тоже на любой вкус: механическая 5-ступенчатая, автоматическая 8-ступенчатая, роботизированная 6-ступенчатая. Кроме того, покупатель может выбирать между передним и полным приводом.

Volkswagen Taos

Это — брат-близнец «Карок» и одна из самых свежих новинок российского рынка. От «Шкоды» немецкий кроссовер, помио нового «робота», отличается лишь внешним стайлингом и оснащением. Оно богаче, поэтому «немец» и дороже. Базовая цена начинается от 1 694 900 рублей.

Уже в базе идет у кроссовера есть светодиодная оптика, 6,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, 8-дюймовая цифровая «приборка», подогрев передних сидений и круиз-контроль. Что касается силовых агрегатов, то они идентичны «Кароку», с тем лишь исключением, что у «Таоса» есть 7-ступенчатый «робот».

Фото из открытых источников

Geely Coolray

По габаритам этот кроссовер из Поднебесной почти идентичен «Крете», да и набор опций довольно похожий. Уже в базе есть светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, круиз-контроль, датчики парковки по кругу, кондиционер, камера заднего вида и аудиосистема с 6 динамиками.

Что касается силового агрегата, то он представлен единственным наддувным мотором объемом 1,5 литра и мощностью 150 сил, который спарен с 7-ступенчатым «роботом». Цены на Coolray начинаются от 1 376 990 рублей.

Конечно, можно было бы добавить в наш обзор Renault Kaptur, но по сути, это «Дастер» в более стильном костюмчике. А также американский Chevrolet Trailblazer корейской сборки, но сей продукт пока для России слишком новый, а потому противоспоставлять его зарекомендовавшим себя игрокам рынка пока все же слишком рано.

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17 сентября 2021
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