Новая Hyundai Creta и 5 ее безжалостных конкурентов в России

Для «Креты» в базовом оснащении, как и прежде доступен бензиновый мотор объемом 1,6 л и мощностью 123 л. с., который работает с 6-ступенчатой «механикой» либо «автоматом». В полноприводном варианте отдача того же агрегата — 121 л. с. Более мощная версия располагает 2-литровым мотором (150 л. с.). Для нее доступна только автоматическая трансмиссия, а что касается привода, то он может быть и передним, и полным.

В оснащении появились камеры кругового обзора, панорамная крыша и даже помощник удержания в полосе. А еще у новинки целая россыпь умных фишек — от телематики до виртуального управления автомобилем. Подробнее об этом портал «АвтоВзгляд» уже рассказал в ходе тест-драйва Creta второго поколения. Что ж, неудивительно, что кроссовер подорожал. Так, базовая версия стоит от 1 200 000 рублей, а «кореец» в максимальной комплектации обойдется почти в 2 миллиона рублей. Теперь посмотрим, что предлагают конкуренты.