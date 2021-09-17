Новая Hyundai Creta и 5 ее безжалостных конкурентов в России

Для «Креты» в базовом оснащении, как и прежде доступен бензиновый мотор объемом 1,6 л и мощностью 123 л. с., который работает с 6-ступенчатой «механикой» либо «автоматом». В полноприводном варианте отдача того же агрегата — 121 л. с. Более мощная версия располагает 2-литровым мотором (150 л. с.). Для нее доступна только автоматическая трансмиссия, а что касается привода, то он может быть и передним, и полным.
В оснащении появились камеры кругового обзора, панорамная крыша и даже помощник удержания в полосе. А еще у новинки целая россыпь умных фишек — от телематики до виртуального управления автомобилем. Подробнее об этом портал «АвтоВзгляд» уже рассказал в ходе тест-драйва Creta второго поколения. Что ж, неудивительно, что кроссовер подорожал. Так, базовая версия стоит от 1 200 000 рублей, а «кореец» в максимальной комплектации обойдется почти в 2 миллиона рублей. Теперь посмотрим, что предлагают конкуренты.
Haval Jolion
Renault Duster
Skoda Karoq
Хоть «Карок» кажется заметно дороже «Креты», его базовая цена чуть больше 1 500 000 рублей, но мы тоже запишем его в конкуренты «корейцу». Ведь у него по-немецки лаконичный дизайн, и это понравится консервативным покупателям. А в гамме силовых агрегатов есть как атмосферный мотор объемом 1,6 л (110 л. с.), так и наддувный агрегат 1,4 л отдачей 150 л. с. Коробки передач тоже на любой вкус: механическая 5-ступенчатая, автоматическая 8-ступенчатая, роботизированная 6-ступенчатая. Кроме того, покупатель может выбирать между передним и полным приводом.
Volkswagen Taos
Это — брат-близнец «Карок» и одна из самых свежих новинок российского рынка. От «Шкоды» немецкий кроссовер, помио нового «робота», отличается лишь внешним стайлингом и оснащением. Оно богаче, поэтому «немец» и дороже. Базовая цена начинается от 1 694 900 рублей.
Уже в базе идет у кроссовера есть светодиодная оптика, 6,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, 8-дюймовая цифровая «приборка», подогрев передних сидений и круиз-контроль. Что касается силовых агрегатов, то они идентичны «Кароку», с тем лишь исключением, что у «Таоса» есть 7-ступенчатый «робот».
Geely Coolray
По габаритам этот кроссовер из Поднебесной почти идентичен «Крете», да и набор опций довольно похожий. Уже в базе есть светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, круиз-контроль, датчики парковки по кругу, кондиционер, камера заднего вида и аудиосистема с 6 динамиками.
Что касается силового агрегата, то он представлен единственным наддувным мотором объемом 1,5 литра и мощностью 150 сил, который спарен с 7-ступенчатым «роботом». Цены на Coolray начинаются от 1 376 990 рублей.
Конечно, можно было бы добавить в наш обзор Renault Kaptur, но по сути, это «Дастер» в более стильном костюмчике. А также американский Chevrolet Trailblazer корейской сборки, но сей продукт пока для России слишком новый, а потому противоспоставлять его зарекомендовавшим себя игрокам рынка пока все же слишком рано.