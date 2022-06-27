5 китайских кроссоверов в России с самыми неубиваемыми моторами

Начнем с 1,5-литрового мотора с индексом GW4G15B, который производит Great Wall и ставит на компактные кроссоверы. Например, на Haval H2 или Hover H6. В его основе лежит тойотовский агрегат 1NZ-FE, который славится своей надежностью. Китайцы лишь добавили наддув, благодаря чему отдача поднялась до 150 л. с. Ресурс при интеграции «турбо», конечно же, сократился, но некритично. Мотор «живет» больше 200 000 км, что по нынешним меркам очень неплохо.
Обратим внимание и на 2-литровый HFC4GA1производства JAC. Его ставят на такие машины, как кроссовер S5 и рамный пикап T6. Этот двигатель — четырехцилиндровый, с распределенным впрыском, а привод ГРМ — ременный. Говорят, китайцы многое взяли от мотора Mitsubishi 4G63, а он отличается своей неубиваемостью. Ресурс в 250 000 км для такого агрегата — не предел.
Кстати, моторы Mitsubishi по лицензии до сих пор производит Brilliance. Например, на известный у нас кроссовер V5 ставили бензиновый атмосферник объемом 1.6 л и мощностью 110 л. с. Этот двигатель — адаптированный агрегат Mitsubishi 4A92S. Основная претензия к такой машине заключалась в том, что она «не ехала». Зато ресурс легко переваливает за 300 000 км, а это, согласитесь, очень много.
Вспомним и Chery с их семейством моторов Acteco. Их выпускают в Китае, но разрабатывали вместе с австрийской компанией AVL. В результате получилась целая линейка — 1,5 л, 1,6 л, 1,8 л и 2 л. Нам особо интересен 2-литровый, так как его ставили на Chery Tiggo 5, а эта машина широко распространена на российском рынке. 16-клапанный мотор имеет два фазовращателя и распределенный впрыск. В общем, ничего сложного, что снизило бы ресурс и добавило проблем при обслуживании.
Если брать более старые модели, то здесь выделим первый Chery Tiggo T11 — вольную копию Toyota RAV4. У машины было моного недостатков, но они не касались силовых агрегатов. «Тигго» получил лицензионные Mitsubishi линейки Sirius, которые дебютировали еще в 1979 году. Китайцы просто скопировали моторы и не стали в них «влезать». Особой надежностью выделялся 2-литровый мотор мощностью 136 л. с. Простой и надежный агрегат зачастую переживал сам автомобиль, потому как ломаться там попросту нечему. Нет ни хитрого наддува, ни сложной топливной системы, требующей качественного горючего.