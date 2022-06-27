5 китайских кроссоверов в России с самыми неубиваемыми моторами

Начнем с 1,5-литрового мотора с индексом GW4G15B, который производит Great Wall и ставит на компактные кроссоверы. Например, на Haval H2 или Hover H6. В его основе лежит тойотовский агрегат 1NZ-FE, который славится своей надежностью. Китайцы лишь добавили наддув, благодаря чему отдача поднялась до 150 л. с. Ресурс при интеграции «турбо», конечно же, сократился, но некритично. Мотор «живет» больше 200 000 км, что по нынешним меркам очень неплохо.

Обратим внимание и на 2-литровый HFC4GA1производства JAC. Его ставят на такие машины, как кроссовер S5 и рамный пикап T6. Этот двигатель — четырехцилиндровый, с распределенным впрыском, а привод ГРМ — ременный. Говорят, китайцы многое взяли от мотора Mitsubishi 4G63, а он отличается своей неубиваемостью. Ресурс в 250 000 км для такого агрегата — не предел.

Кстати, моторы Mitsubishi по лицензии до сих пор производит Brilliance. Например, на известный у нас кроссовер V5 ставили бензиновый атмосферник объемом 1.6 л и мощностью 110 л. с. Этот двигатель — адаптированный агрегат Mitsubishi 4A92S. Основная претензия к такой машине заключалась в том, что она «не ехала». Зато ресурс легко переваливает за 300 000 км, а это, согласитесь, очень много.