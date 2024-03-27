Спасибо, Россия: японский автопром стремительно идет ко дну

США и Европа, «хапнувшие горя» от введения антироссийских санкций, вовсю имитируют принятие мер «во имя спасения нации». Но их безуспешные потуги сохранить локальный автопром больше напоминают клоунаду. Пожалуй, лишь Япония дольше всех из стран «цивилизованного мира» старалась не афишировать проблемы, вызванные созданием заградительных барьеров, на которые сама и напоролась. Видимо, молчать больше мочи нет.

Довольно коротко, но емко высказался глава японского Министерства экономики по автомобильной и торговой политике Таканори Кикучи: «Правительство тщательно следит за тем, как сильно окажут влияние санкции против России на внутреннюю политику Японии».

Получается так, что азиаты наблюдают не за «распадом» нашей страны, а за тем, как загибается их собственная. Еще бы, ведь в условиях санкционного давления российская экономика по итогам 2023 года стала первой на всем европейском континенте. Скажем спасибо быстрой и довольно эффективной переориентации импорта и экспорта. Как говорится, незаменимых не бывает.

Между тем, в самой Японии из-за введенного запрета на поставку сначала новых, а потом и подержанных автомобилей в Россию, рынок ощутимо грохнулся. По информации Reuters, табу жесточайшим образом отразилось на темпе роста объемов торговли, чей ежегодный оборот одной только «бэушки» оценивался минимум в 2 млрд. американских долларов.

Недосчитавшись сей увесистой суммы, японцы не только повысили внимание к «влиянию санкций», но даже попытались принять кое-какие контр-меры. В частности, заставить игроков от автобизнеса искусственно снизить цены, а заодно и попытаться найти альтернативные рынки сбыта. Неужели пойдут по пути Илона Маска, сбагрившего задарма неликивидные Tesla Украине?

Фото globallookpress.com

Между тем, Россия довольно активно помогала Японии с реализацией машин. В досанкционные времена Toyota регулярно занимала у нас лидирующие позиции по продажам, причем сразу в нескольких сегментах, включая премиальный, где пустил свои корни Lexus. Уверенно чувствовал себя Nissan, а вслед за ним настойчиво катились Mitsubishi и Mazda, стабильно попадая в ТОП-25 самых востребованных машин у россиян. Любопытная картина и на «вторичке».

Если в 2020 году доля наших потребителей составляла немногим меньше 15% всех экспортируемых из Японии машин с пробегом, то в начале 2022-го на РФ пришлось уже более четверти от общего экспорта из Страны восходящего солнца. Причем цены на подержанные автомобили выросли минимум вдвое. И это еще до начала СВО и введения санкций коллективным Западом, включая запрет на поставку из Японии «гибридов» и моделей с ДВС объемом свыше 1,9 литра.

Фото globallookpress.com

Скажем больше: в 2023 году спрос на японскую «бэушку» вырос в полтора раза! Даже невзирая на суровое повышение утилизационного сбора, российскую таможню прошли более 230 000 подержанных «япошек», ввезенных физическими лицами.

Однако сей факт не сильно помог тамошнему бизнесу, который во взаимодействиях с Россией по оценкам экспертов рухнул на 70%, количество неликвида возросло на 25%, а средний ценник на авто упал минимум на 10%. Впрочем, это не мешает японцам и дальше следить за «эффективным влиянием санкций», жадно кусая собственные локти.