Чем очередные санкции со стороны Японии обернутся для российских автовладельцев?

5 апреля Япония ввела новые санкции против России. Под запрет на экспорт в нашу страну попали 164 вида товаров, среди которых автомобильные аккумуляторы и моторные масла. Ограничения вступают в силу с 10 мая. Какое влияние это окажет на наш рынок?

Большинство экспертов уверены, что данная инициатива иностранного государства не окажет сильного влияния на наш рынок, который адаптировался к таким реалиям. Что касается автомасел, то тех крупных игроков, которые официально покинули нас, вполне заменяют российские и иностранные компании (из дружественных стран или поставляющие продукцию через них).

Есть бренды, которые сами или в партнерстве с нашими компаниями локализовали производство продукции на территории РФ. А значит — не должны считаться импортом. Одним из таких примеров является продукция японской компании JCI Corporation. Гендиректор компании Сакагути Сугуру рассказал, как новые действия властей Японии могут отразиться на бизнесе компании в России:

— Мы поставляем в Россию не готовые автомасла, а технологии и компоненты, поэтому формально санкции нас не коснутся. JCI Corporation еще в 2023 году локализовала производство смазочных материалов и антифризов под брендом Takayama на блендинговой площадке UPEC в Калужской области. Все это позволяет обеспечить наших потребителей тем же высокотехнологичным и качественным продуктом, но без санкционных рисков.