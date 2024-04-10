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Чем очередные санкции со стороны Японии обернутся для российских автовладельцев?

Какие японские автокомпоненты доступны россиянам

5 апреля Япония ввела новые санкции против России. Под запрет на экспорт в нашу страну попали 164 вида товаров, среди которых автомобильные аккумуляторы и моторные масла. Ограничения вступают в силу с 10 мая. Какое влияние это окажет на наш рынок?

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Автор
Ярослав Алёнин

Изображение Чем очередные санкции со стороны Японии обернутся для российских автовладельцев?

Большинство экспертов уверены, что данная инициатива иностранного государства не окажет сильного влияния на наш рынок, который адаптировался к таким реалиям. Что касается автомасел, то тех крупных игроков, которые официально покинули нас, вполне заменяют российские и иностранные компании (из дружественных стран или поставляющие продукцию через них).

Есть бренды, которые сами или в партнерстве с нашими компаниями локализовали производство продукции на территории РФ. А значит — не должны считаться импортом. Одним из таких примеров является продукция японской компании JCI Corporation. Гендиректор компании Сакагути Сугуру рассказал, как новые действия властей Японии могут отразиться на бизнесе компании в России:

— Мы поставляем в Россию не готовые автомасла, а технологии и компоненты, поэтому формально санкции нас не коснутся. JCI Corporation еще в 2023 году локализовала производство смазочных материалов и антифризов под брендом Takayama на блендинговой площадке UPEC в Калужской области. Все это позволяет обеспечить наших потребителей тем же высокотехнологичным и качественным продуктом, но без санкционных рисков.

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