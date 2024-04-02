Эксперты назвали самые надежные модели Mitsubishi

Даже несмотря на то, что Mitsubishi приостановила «официальные» продажи своих автомобилей в нашей стране, россияне их по-прежнему любят. А потому — покупают как новые машины, ввезенные по «серым» схемам, так и подержанные, благо что предложений предостаточно. Но все ли «Митсу» так надежны, как принято считать? На какие модели стоит обратить внимание, а от каких лучше держаться подальше? На эти вопросы ответили эксперты.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в беседе с нашими коллегами из «Российской газеты» к числу беспроблемных Mitsubishi отнес внедорожник Pajero, кроссоверы Outlander и ASX. Мол, первый может похвастать надежными трансмиссией SuperSelect, подвеской и рулевой рейкой, второй — плавностью и энергоемкостью ходовой, третий — отсутствием сложных технических решений и низким расходом топлива.

При этом эксперт раскритиковал седаны и универсалы Mitsubishi Lancer IX из-за слабой коррозийной стойкости, проблем с дроссельной заслонкой и распредвалом двигателя, а также Mitsubishi L200. По его словам, у пикапа слишком быстро изнашиваются тормозные колодки, и их приходится менять раз в 30-35 тысяч км пробега.

Впрочем, эксперты, опрошенные порталом «АвтоВзгляд», мнение Евгения Житнухина не разделяют. Они убеждены, что L200, напротив, заслуживает внимания — он кондовый и неубиваемый, как и Pajero Sport. Если следить за их техническим состоянием, то можно проездить вечность. К тому же на «Паджеро Спорт» второго поколения в рамках сервисной кампании меняли моторы, так что на «вторичке» вполне можно найти внедорожник с реальным пробегом двигателя в 20 000 — 30 000 км.

Outlander действительно надежен и прост в обслуживании. А вот с ASX стоит быть осторожнее — нужно внимательно изучить кузов на предмет ржавчины, как и в случае с Lancer. И, конечно, не забывать про тормоза — это вторая (после коррозии) болячка Mitsubishi, и проявляется она на всех моделях.

Но самым надежным «Митсу» наши эксперты называют Pajero — с толстенными рычагами подвески, классическими двигателями и коробками передач. Эта модель относится к той редкой категории автомобилей, которые нечасто подвергаются скручиванию пробега. Больше всего на «вторичке» ценятся машины 2008-2009 годов — поклонники марки считают их самыми неприхотливыми и крепкими.