Немецкий камбэк: Volkswagen вернулся на российский рынок через Китай

Большинство «сбежавших» в 2022 году с российского авторынка компаний с удовольствием вернулись бы обратно — представься им такая возможность. И вот, что думают эксперты портала «Автовзгляд» о возможном «камбеке» в нашу страну такого популярного у соотечественников бренда Volkswagen.

— Как мы все помним, Volkswagen открестился от российского рынка еще в 2022 году. Хотя история его присутствия тут насчитывает пару десятилетий. Однако политика оказалась сильнее бизнеса. В итоге на наш рынок сейчас в рамках параллельного импорта в более-менее существенных объемах поступают лишь электромобили — VW ID.3, ID.4 и ID.6X.

Первые две — машины для глобальных рынков, а ID.6X — сугубо китайская история. Об официальных поставках сейчас и говорить-то странно, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» основатель компании CarClick Сергей Пиголкин. — Но, тем не менее, опосредованным образом немецкий концерн в РФ все-таки присутствует. Через бренд Jetta.

Он существует «под зонтиком» промышленного конгломерата FAW. У последнего еще много лет назад создано СП с VW. В рамках которого, помимо прочего, на территории Китая выпускают и легковые авто бренда Jetta. Эти легковушки российские автодилеры партиями завозят в нашу страну и реализуют в рознице. Характерно, что такой механизм работает как минимум на протяжении последних года-полутора и никто в VW c FAW по этому поводу особо не скандалит. Всех все более-менее устраивает. Так что можно сказать, что немецкий автобренд уже как бы вернулся в Россию. Только под китайской «маской», — считает специалист.

Фото Toyota

Напомним, что сейчас российский автовладелец может приобрести в целом ряде автосалонов (даже с годичной гарантией!) три модели Jetta: седан Jetta VA-3, а также кроссоверы Jetta VS-5 и Jetta VS-7. С технической точки зрения VA-3 — китайски вариант Volkswagen Polo или Skoda Rapid. А Jetta VS-5 и VS-7 — переднеприводные версии VW Tiguan и Skoda Kodiaq.

Кроме того, по мнению г-на Пиголкина, приобретение «китайского Volkswagen» — один из лучших на данный момент вариантов для российского поклонника этой немецкой марки. По его словам, полностью растаможенный новый Volkswagen Passat из КНР можно приобрести за 3,6 млн. рублей. Машина будет хорошо «упакована» и оснащена 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Для справки скажем, что другая «икона» тысяч российских автовладельцев — новая японская Toyota Camry — обойдется сейчас россиянину не менее чем в 4,4 млн. рублей.