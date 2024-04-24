У моря погоды: на какие китайские авто сложнее всего найти запчасти для ремонта

Свежая (на заводской гарантии) машина подразумевает, что время от времени ее владельцу придется отвозить на ТО к официальному дилеру. А еще она может попасть в аварию и тогда потребуется уже настоящий ремонт. Портал «АвтоВзгляд», наслышанный об историях починки ТС китайских марок с финалами, демонстрирующими разные степени недовольства автомобилиста, изучил вопрос наличия на СТО запасных частей, узлов и агрегатов для машин из КНР. И готов своего читателя огорчить...

Итак, основная масса нареканий владельцев «китайцев» связана, как правило, с комплектующими. Вернее сказать: с их отсутствием, слишком долгим сроком доставки и «кривизной» фирменных систем подбора запчастей по каталожным номерам. Портал «АвтоВзгляд» поговорил с работниками автосалонов, чтобы выяснить реальное положение дел с запчастями для ТС наиболее массовых китайских брендов. Увы, но ситуация в этой сфере далека от той, к которой мы привыкли до массового исхода грандов мирового автопрома из нашей страны. Но обо всем по порядку.

За последний год практически все китайские бренды, официально представленные в России, более-менее наладили работу своих дилерских сетей. И практически все декларируют по 150 000 км гарантийного пробега и 3-5 лет самой гарантии. Поскольку гарантийное обслуживание подразумевает регулярное ТО в авторизованном техцентре, пришлось восточным товарищам поднапрячься и в деле материального обеспечения этого процесса.

Фото: "АвтоВзгляд"

В итоге, сотрудники абсолютно всех дилерских центров клянутся и божатся, что с наличием «расходников» для ТО «китайцев» в России сейчас все в полном порядке. Как ни странно, но и менеджеры, и ремонтники в этом смысле не могут сказать худого слова даже про модели марок-конкурентов.

Но как только речь заходит о каком-то серьезном ремонте — по гарантии или после ДТП — картина резко меняется. Что касается «кузовщины», то в дилерских центрах Geely, например, говорят, что для моделей, импортируемых из Китая (Monjaro, Tugela, Atlas и т. п.), срок поставки запчастей может превышать месяц. Для Atlas Pro, Belgee X50 (это, по факту, недорогие комплектации Geely Coolray) и седана Emgrand, которые собирают на белорусском заводе «БелДжи», ситуация со скоростью доставки запчастей лучше в разы.

Мы также пообщались с работниками «на земле» в ДЦ брендов JAC и FAW. Для этих марок с запчастями для серьезного ремонта все не менее грустно. Сроки поставок могут растягиваться до пары месяцев, и это еще считается хорошим случаем. Хотя с расходниками для ТО машин этих марок проблем нет. Как, кстати, и с лобовыми стеклами. Декларируемый недельный срок поставки «лобовика» наводит на подозрение, что в случае необходимости это стекло, видимо, просто заказывают у кого-то из российских производителей такого рода продукции.

Под занавес нашего рыночного «среза» удивил Сhangan. Эти ребята с чувством глубокого удовлетворения и элитного превосходства над всеми прочими массовыми «китайцами» в России утверждают, что любая деталь, нужная для починки автомобиля их бренда, окажется в ремзоне не позднее двух недель после заказа. На фоне остальных «поднебесников» даже и не знаешь, как расценивать подобные заявления. То ли рекламное хвастовство, то ли и правда у Сhangan в России уже имеются гигантские склады запчастей.