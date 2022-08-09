Новейший кроссовер Mazda СХ−60 бьет рекорды продаж

Кроссовер СХ−60 стал первой моделью в линейке японского бренда, построенной на новой архитектуре Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture (SMSSA) с продольным расположением двигателя и ведущей задней осью. Другие автомобили марки, напомним, располагают поперечно установленным мотором и приоритетным передним приводом.

О японской новинке портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал. Добавим лишь, что гамма двигателей включает в себя бензиновый агрегат объемом 2,5 л, дизель о 3,3 литрах, а также пару гибридов.

Стоимость автомобиля на местном рынке начинается от 3 000 000 иен, что в переводе на наши деньги составляет 1 400 000 рублей. Вот только появление Mazda CX−60 в России пока под вопросом. Напомним, что отгрузка автомобилей дилерам все еще на паузе, простаивает и отечественный завод марки. Площадку, кстати, могут «заграбастать» под себя китайцы, обсуждающие возможность локализовать тут сборочное производство кроссоверов Geely.