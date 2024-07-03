Загадочная Россия: цены снижаются, а автомобили все равно дорожают

Аналитики сообщили, что в мае 2024 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля первый раз за последние 10 месяцев опустилась, наконец, ниже отметки в 3 млн. рублей. Правда, по мнению портала «АвтоВзгляд», радоваться тут особо нечему, ибо это событие никоим образом не отражает реальной ситуации с ценами на рынке.

Итак, на прошлой неделе эксперты агентства «Автостат» подвели окончательные итоги мая и выяснили, что средневзвешенная цена новой легковушки составила 2,878 млн. рублей, опустившись ниже трехмиллионной отметки.

Впервые она преодолела эту планку аж в июле 2023 года, достигнув 3,002 млн. рублей, и с тех пор доблестно удерживала завоеванные позиции, а в марте текущего года добралась до своего максимума — 3,391 млн. рублей.

КРАСИВАЯ ЦИФРА И НАРОДНОЕ БЛАГО

Вполне естественно, что такая новость возбудила издания, так или иначе пишущие на автомобильную тематику — ведь то, что происходит с отраслью, давно уже не дает никаких поводов для оптимизма. А тут — хоть какое-то положительное достижение. Однако беда в том, что даже этот вроде бы духоподъемный факт на самом деле таковым не является.

Горацио, не все, что есть в природе,

Наука в состояньи объяснить.

Особенно такая наука, как статистика. Даже детям известно, что средняя цена, как и средняя зарплата, не отражает истинного положения дел. Но и средневзвешенная цена тоже далека от правды жизни, хотя при ее расчете вроде бы учитываются прайсы и объемы продаж по каждой модели с учетом модификаций, а не сваливается все в единую кучу.

Фото globallookpress.com

В порядке предварительного замечания позволю себе лишь одну маленькую ремарку, не вдаваясь пока ни в какие подробности. Человеку с месячной зарплатой в 70 000 рублей совершенно по барабану — стоит автомобиль 2,8 или 3,3 «ляма». Обе цены для него заоблачны настолько же, насколько, скажем, и ценник в 10 миллионов.

Ну а теперь, собственно, о статистике. Нарисовавшаяся красивая цифра не имеет никакого отношения к народному благу. Просто слегка изменилась структура продаж новых легковых авто: доля «бюджетников» выросла, а «дорогих» марок — упала. К примеру, у LADA она увеличилась с 30,8% в апреле до 31,5% в мае. То же самое произошло и с продукцией таких брендов как Chery, Haval, Changan, Belgee и Solaris. А Exeed, Tank, LiXiang, Voyah, Zeekr, напротив, пришлось немного потесниться.

СТАРИК ЯКОВ БОРОЛСЯ НЕ ЗА ЭТО

Как снижение средневзвешенной цены отразится на кошельке покупателя? Да никак. Ибо тот же самый «Автостат» делает следующее сообщение про тот же самый май сего года: «Отечественный АВТОВАЗ увеличил стоимость автомобилей семейств LADA Granta (кроме исполнения Standard) и Niva. Удорожание по ним составило от 51 100 до 71 100 руб., что эквивалентно 3,3-7%. В свою очередь модельный ряд УАЗ подорожал на сумму от 35 000 до 60 000 рублей (плюс 2,0 — 3,6%) <...> Отметились повышением цен и отдельные китайские марки. Так, кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max стал дороже на 10 000-70 000 рублей, что составляет от 0,3% до 2,5%. А у бренда Jaecoo кроссовер J7 в переднеприводном исполнении прибавил в цене 100 000 рублей (плюс 3-3,3%)».

Фото globallookpress.com

Ну и дальше в том же духе. Более того, подорожание большинства моделей продолжилось и в июне. Взвинтили цены Changan, Omoda, Geely, LADA, «Москвич».

— За это ли (не говорю о себе, а спрашиваю тебя, старик Яков!) боролся ты и страдал? Звенел кандалами и взвивал чапаевскую саблю! А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот... Отвечай же! Скажи ему в глаза и прямо...

Нет, не за это боролся старик Яков. Так что не спешите радоваться, если вам вдруг сообщат, что в июне средневзвешенные цены еще более понизились. Нам от этого ни тепло, ни холодно. На конкретные машины прайсы как переписывались в сторону повышения, так и дальше будут переписываться.