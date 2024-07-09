«Моторинвест» объявил новые цены на гибридный кроссовер Evolute i-Space

Кроссовер i-Space, который стал первым гибридом в линейке российской марки электромобилей Evolute, подешевел. Модель скинула в цене разом 539 000 рублей, а все благодаря локализации производства. Если раньше автомобили импортировали из Китая, то теперь их тоже выпускают в Липецкой области.

Evolute i-Space имеет гибридную силовую установку с электромотором мощностью 178 л. с. и тяговой батареей емкостью 17,5 кВт·ч, а также бензиновым 1,5-литровым «атмосферником» на 110 сил. Совокупная отдача достигает 287 л. с. при заявленном среднем расходе топлива в 5,5 л/100 км. Обещанный запас хода достигает 1150 км, из которых 87 км кроссовер может проехать на электротяге, а его батарею можно полностью зарядить за 4 часа. Стоимость машины безо всяких льгот составляет 3 360 000 рублей — опустить цены удалось за счет локализации сборки в России.

Кстати говоря, i-Space не останется единственным гибридом в гамме Evolute. Как заявил управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников нашим коллегам из ТАСС, компания изучает возможность установки бензоэлектрических агрегатов на нынешние «батарейные» модели Evolute. Но подробностей тут пока, увы, нет.

Кроме того, Evolute планирует перевести на полный цикл производства — со сваркой, окраской и сборкой — седан i-Pro, а также кроссоверы i-Joy и i-Space уже до конца 2024 года. Остальные же модели отечественного бренда полностью локализуют в первой половине 2025-го.