Спасти российский автопром? Это утопия!

Руководители отечественной автомобильной индустрии начинают осознавать, наконец, что отрасль находится в глубоком ступоре. Они пытаются найти какие-то рецепты для ее реанимации, но понимание того, что простыми средствами тут не поможешь, их еще не посетило. По крайней мере, так показалось экспертам портала «АвтоВзгляд» после выступления в Совфеде гендиректора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Российское автомобилестроение в своем нынешнем состоянии совсем не напоминает витязя на распутье. У того было, по крайней мере, три пути — пусть все три не самые приятные, но они хотя бы были. А наш автопром стоит перед голым камнем без каких-либо письмен, за которым расстилается сплошной туман.

ТРИ СОСТАВНЫХ ЧАСТИ УСПЕХА

В ходе заседания Совета Федерации генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов затронул проблемы отечественной автомобилестроительной отрасли. Он сделал акцент на трех важных, по его мнению, мерах поддержки, которые помогут ее развитию.

Во-первых, государственное регулирование предприятий автопрома должно базироваться на следующем фундаментальном принципе — господдержку необходимо увязывать с уровнем фактической локализации.

— Чем больше локализован продукт, тем шире должен быть доступ такого автомобиля к различным программам стимулирования — госзакупкам, льготному кредитованию, льготному лизингу, блоку промышленных субсидий и другим. Господдержка автозаводов под некие обязательства локализации в будущем приведет только к неэффективному расходованию бюджетных средств. Подход здесь может быть только один: утром — локализованные стулья, вечером — бюджетные деньги. И никак не наоборот, — заявил Чемезов.

Фото globallookpress.com

Во-вторых, нерационально заключение новых специальных инвестиционных контрактов и стимулирование создания новых производств в тех сегментах, где уже есть массовое предложение локализованных автомобилей.

Ну и в-третьих, необходимо поддержать законопроект о локализации такси и дать регионам право самостоятельно донастраивать его на своих территориях.

ЗАЧЕРСТВЕВШИЙ ПРЯНИК

Оно, конечно, все верно сказано. Но, к сожалению, выстрел опять холостой. Про такси рассуждать здесь не будем, поскольку это отдельная история, имеющая разве что косвенное отношение к развитию автоиндустрии. Что касается остальных двух пунктов, то посвящены они исключительно стимулированию того, чего по факту нет. Г-н Чемезов, чья корпорация активно спонсирует изначально нежизнеспособные проекты «Атом» и Voyt, должен знать об этом не хуже других.

Сомнительной свежести пряник в виде госзакупок, льготного кредитования, льготного лизинга и промышленных субсидий показал свою полную неэффективность в течение последних 15 лет. Разговоров о пользе и действенности вышеперечисленных мер велось много, а пользы от них вышло ни на грош. В плане локализации и внедрения отечественных технологий мы сейчас стоим ровно на том же месте, что и в середине нулевых.

Отдельно стоит обратить внимание на пункт о льготном кредитовании, которое усилиями Банка России, задравшего ключевую ставку на запредельный уровень в 21%, превратилось в форменное издевательство.

Фото globallookpress.com

Об этом и сам глава «Ростеха» говорит с горечью: «Заемными средствами предприятиям пользоваться просто невыгодно. Государственные программы поддержки ограничены как по лимитам, так и по промышленным отраслям. Консервативная финансовая политика может привести к стагфляции экономики».

РАДИКАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНЫ ТУТ ЛЕКАРСТВА

Если мантры о стимулировании не работали раньше, то нет никакого повода думать, что они сработают сейчас. АВТОВАЗ либо сфальсифицирует отечественное происхождение используемых комплектующих, либо скатится на технологический уровень начала века — ему не привыкать.

Китайцы в случае серьезных угроз их бизнесу просто-напросто свалят в страны, бизнес-климат которой сочтут для себя более приемлемым. А больше у нас никого нет. Что касается сегментов, где есть массовое предложение локализованных автомобилей, то хотелось бы понять, о чем вообще идет речь. Я таких сегментов не вижу, хотя слепотой не страдаю.

Пора, наконец, переходить от имитации бурной деятельности к разработке реальной государственной политики в области автомобилестроения. И поскольку испокон веку у нас в этой области успехов не наблюдалось, надо подходить к этому делу особенно серьезно и системно.

Тьфу! служба и чины, кресты — души мытарства;

Лахмотьев Алексей чудесно говорит,

Что радикальные потребны тут лекарства,

Желудок дольше не варит.