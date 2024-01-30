«Росавто», как кома российского автопрома: рецептов спасения нет ни у кого

История началась с рядовой пресс-конференции Алексея Подщеколдина, нынешнего главы РОАД. В своем выступлении он не сделал никаких эпохальных открытий, а просто констатировал известный всем факт, что гордиться отечественными машинами, и в первую очередь — легковушками, мы не можем.
Даешь «Росавто»!
Г-н Подщеколдин вполне обоснованно заявил, что подержание нынешнего статус-кво ничего хорошего нам не сулит, поскольку уже сейчас учебные заведения не готовят квалифицированных специалистов, которым завтра надо было бы работать на заводах или в автосервисах. Программы профессиональной подготовки также безнадежно отстали от жизни, они не учитывают ни новых конструкций автомобилей, ни новых технологий.
Выход из катастрофического положения уважаемый Алексей Геннадьевич видит в создании новой государственной корпорации. Он приводит в пример строительство ледоколов под эгидой «Росатома», запуск космических аппаратов «Роскосмосом» и производство вооружений «Ростехом». Отсюда — его уверенность в том, что для эффективного функционирования отрасли требуется ни больше ни меньше, как еще одна госкорпорация — «Росавто».
В сферу ее ответственности следует включить создание новых производств, распределение заказов по функционирующим предприятиям, ведение научной деятельности через подконтрольные институты и подготовку квалифицированных кадров. Ведь существовало до 1991 года Министерство автомобильной промышленности со штатом в 500 человек и порядка десятка отраслевых институтов! Сейчас же всем комплексом вопросов автоиндустрии занимаются 17—20 человек в Минпромторге.
Мегаудивительная история
Эти, в общем-то банальные, соображения не на шутку возбудили Олега Мосеева, экс-президента РОАД, занимавшего эту должность с 2016 по 2020 годы, а с 2011-го исполнявшего там же обязанности вице-президента. Вот выдержки из его возмущенного послания преемнику:
– Давайте по пунктам. Планирование, производство автомобилей и запасных частей — это мы в Советский Союз, во-первых. А во-вторых, у нас есть Минпромторг, и там есть департамент автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта <…> Зачем нужна еще какая-то госкорпорация — у меня вопрос. Более того, я вообще не понимаю, как можно планировать производство автомобилей и запчастей, когда это — негосударственные предприятия, да еще и иностранные, на которые мы рассчитываем, имея в виду китайские. Плюс эта организация должна коммуницировать с правительством в целом и Минпромторгом в частности по вопросам распределения заказов и созданию новых заводов. Это вообще Совесткий Союз. Мало того, что, в принципе, когда государство чего-то начинает регулировать, заканчивается это всегда одинаково. В отношениях с государством всегда выигрывает государство, а не частный бизнес. Для меня все это мегаудивительная история, и я надеюсь, что все это ничем не закончится…
Как «Росатом», или как «Роснано»?
Я, в общем-то, тоже надеюсь на то, что в нашей стране не появится новый правленческий монстр, пожирающий далеко не безграничные бюджетные средства. И я тоже не отношусь к почитателям СССР. Однако такая своеобразная аргументация, как «это Советский Союз» не внушает доверия, поскольку не является доказательной.
Что касается выпадов в сторону государства и восхваления частного бизнеса, то могу сказать одно. Да, государственное управление — далеко не сахар. Но и частный бизнес в машиностроении и других промышленных отраслях ни черта для этой страны не сделал. Много нам дали такие производственные «гиганты» как ТагАЗ, «Соллерс», Derways и иже с ними? Так что святую уверенность в благотворность «руки рынка», все порешающей, нужно оставить в тех же «святых» 90-х, где она и родилась.
Если говорить серьезно, то претензии к идее Подщеколдина есть. Советский Минавтопром с его штатом и приданными институтами продемонстрировал лишь то, как работать не надо, чему свидетельство — модельный ряд отечественных автомобилей на закате эпохи СССР. И кто сказал, что новая госкорпорация будет работать как «Росатом», а не как «Роснано»? Алексей Геннадьевич сам честно сказал — все зависит от руководителя. Из этого со всей несомненностью следует, что объективных гарантий эффективности работы «Росавто» нет абсолютно никаких.
И второе. Не надо заниматься любимым делом наших чиновников и ставить телегу впереди лошади. Для начала нужно принять государственную программу по реанимации отрасли, просчитать ее экономически и финансово, а уже потом создавать какие-то организации, призванные рулить процессом.