«Росавто», как кома российского автопрома: рецептов спасения нет ни у кого

Как «Росатом», или как «Роснано»?

Я, в общем-то, тоже надеюсь на то, что в нашей стране не появится новый правленческий монстр, пожирающий далеко не безграничные бюджетные средства. И я тоже не отношусь к почитателям СССР. Однако такая своеобразная аргументация, как «это Советский Союз» не внушает доверия, поскольку не является доказательной.

Что касается выпадов в сторону государства и восхваления частного бизнеса, то могу сказать одно. Да, государственное управление — далеко не сахар. Но и частный бизнес в машиностроении и других промышленных отраслях ни черта для этой страны не сделал. Много нам дали такие производственные «гиганты» как ТагАЗ, «Соллерс», Derways и иже с ними? Так что святую уверенность в благотворность «руки рынка», все порешающей, нужно оставить в тех же «святых» 90-х, где она и родилась.

Если говорить серьезно, то претензии к идее Подщеколдина есть. Советский Минавтопром с его штатом и приданными институтами продемонстрировал лишь то, как работать не надо, чему свидетельство — модельный ряд отечественных автомобилей на закате эпохи СССР. И кто сказал, что новая госкорпорация будет работать как «Росатом», а не как «Роснано»? Алексей Геннадьевич сам честно сказал — все зависит от руководителя. Из этого со всей несомненностью следует, что объективных гарантий эффективности работы «Росавто» нет абсолютно никаких.

И второе. Не надо заниматься любимым делом наших чиновников и ставить телегу впереди лошади. Для начала нужно принять государственную программу по реанимации отрасли, просчитать ее экономически и финансово, а уже потом создавать какие-то организации, призванные рулить процессом.