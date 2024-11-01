Без Pro, зато с новыми опциями: все об обновленном Chery Tiggo 4

В России начались продажи актуальной новинки — вслед за старшими моделями обновился самый младший кроссовер в линейке Chery. Нынешний Tiggo 4 лишился приставки Pro, но при этом обзавелся рядом преимуществ. Каких именно, портал «АвтоВзгляд» выяснял на презентации машины в Москве.

Сами производители именуют свою новинку неоднозначно: «Tiggo 4 в новом исполнении». А вы уж понимайте, как знаете. Обновление это, рестайлинг, модернизация или как-то еще... По сути, все указанные смыслы имеют место. Chery Tiggo 4 появился на рынке в 2019 году, а тремя годами позже, с обновлением, обзавелся приставкой Pro. Сегодня же он по факту нагнал актуальные дизайнерские тренды Chery и подтянулся к старшим моделям в плане безопасности и оснащения.

Кроссовер предлагают в трех комплектациях: Active, Prime и Ultra. И даже наименее продвинутая из них способна порадовать искушенного покупателя. Однако если ценовая вилка прежней версии Tiggo 4 Pro начиналась с 1 640 000 рублей за 113-сильную версию на «механике» (с учетом всех спецпредложений), то нынешний минимум с учетом все тех же действующих выгодных программ — от 2 050 000 рублей. Дороже существенно даже принимая во внимание разницу в «лошадях» и трансмиссии.

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Дизайн действительно посвежел. Сhery явно метит в более молодую аудиторию. Спортивные штрихи, смелые цветовые решения и агрессивные фары создают впечатление движения даже в статике. А характерные — в линейку — задние фонари придают корпоративной солидности и узнаваемости образу в целом.

Силовая пара нам знакома по «восьмерке». И в целом она зарекомендовала себя неплохо даже на более тяжелой модели. Та же рядная бензиновая турбочетверка 1.5T и 6-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа. Двигатель с двумя распредвалами имеет 16 клапанов, двойную систему изменения фаз газораспределения (DVVT), прямой впрыск и турбину. Максимальная мощность 147 л.с. при 5500 об/мин, а максимум момента в 210 Нм он выдает в диапазоне 1750-4000 об/мин, что позволяет переднеприводному кроссоверу разгоняться до «сотни» за 10 секунд.

Уже в базовой комплектации Active имеется LED-оптика, дистанционный запуск и прогрев, бесключевой доступ, исчерпывающий «зимний» пакет, современный интерьер со сдвоенными 10,25-дюймовыми экранами, круиз-контроль и датчики парковки с камерой заднего вида. Разумеется, ABS, ESC и электрический «ручник» с функцией AutoHold. Есть четыре подушки безопасности, датчики дождя и света. Будут не лишними электропривод двери багажника, голосовое управление и беспроводные протоколы связи смартфона с автомобилем Android Auto и Apple CarPlay.

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Комплектация Prime добавит к базовому оборудованию систему кругового обзора, электропривод складывания боковых зеркал, электрические регулировки сидений водителя в 6-ти направлениях и переднего пассажира в 4-х направлениях, электрорегулируемый поясничный упор для водителя, обогрев сидений 2-го ряда, семь (вместо четырех) подушек безопасности, включая новую центральную подушку, разделяющую правый и левый сектор автомобиля, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку и кое-что еще. Однако и стоимость такой версии вырастет до 2 170 000 рублей минимум с учетом маркетинговых программ.

Исполнение Ultra (от 2 350 000 рублей) — и вовсе роскошь. Здесь предлагают 18-дюймовые алюминиевые литые диски, люк в крыше, особую (контрастную) отделку салона, атмосферную подсветку интерьера и пакет ассистентов водителя ADAS, расширившийся до семи помощников. Тут вам адаптивный круиз-контроль, предупреждение о фронтальном столкновении, системы автономного экстренного торможения и контроля слепых зон, помощник при перестроении, предупреждение о заднем перекрестном столкновении и даже автоматический переключатель света фар.

Из любопытного. Более 60% кузовных деталей изготовлены из современных высокопрочных сортов стали, а кузов в целом получил усиленную оцинковку. По просьбам покупателей производитель оставил «классическую» настройку дизайна приборной панели с двумя пусть виртуальными, но все же колодцами.

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Экран мультимедиа поддерживает функцию «мультитач» — можно работать двумя пальцами масштабируя картинку. А голосовое управление упрощает использование различных функций — от открытия люка до включения навигации и музыки. Передние кресла анатомически стали более удобными. «Зимний пакет» помимо прочего может похвастать обогревами руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Остается добавить, что на новый Chery Tiggo 4 устанавливается гарантия от производителя сроком на 5 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Жаль, что модификации «на ручке» постепенно покидают рынок. Но, видимо, таковы реалии спроса. В любом случае посмотрим, сможет ли модель в своей новой ипостаси изменить внутрикорпоративный статус — превратиться ли «четверка» в лидера продаж Chery, логично оттеснив с первого места более дорогую «семерку».