Мягкое с теплым: тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro e+

Год 2022 стал фактически бенефисом и отправной точки для широкого распространения электротяги в российском автомобильном сообществе. Понятно, что и электрокары, и гибриды встречались у нас и раньше, но не в таком количестве. Скоротечное, но резкое укрепление национальной валюты в тандеме с исходом классических автобрендов, параллельным импортом и прочими ураганами привели огромное количество автовладельцев к установке в гараже новой розетки: отныне на АЗС им не надо.

Однако были и неприятные откровения: зарядок мало, зарядки заняты, зарядки стоят денег. Таким образом, ареал жизни электромобиля сжался до поездки на работу. Классно, технологично, быстро, стильно и молодежно. Но на дачу — с оглядкой. А на море — только общественным транспортом. Иначе говоря, использования «электрички» в традиционном понимании автомобиля на данный момент у нас просто невозможно.

Нет ни культуры их содержания, ни толкового сервиса, ни инфраструктуры, ни того самого НИИ из романа братьев Стругацких. Есть только осознание, что за электротранспортом — будущее. Как же вступить на его подножку, попутно крепко сэкономив на вечно дорожающем горючем и не закрыв для себя внутренний туризм. Ответ фактически один: подключаемый гибридный автомобиль, он же PHEV. Автомобиль, у которого имеется два двигателя, один из которых — классический ДВС, способный попутно еще и подзаряжать батарейку второго, полностью электрического мотора. Именно таким и является новый флагман Chery в России — кроссовер Tiggo 8 Pro e+.