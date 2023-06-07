Мягкое с теплым: тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro e+

Год 2022 стал фактически бенефисом и отправной точки для широкого распространения электротяги в российском автомобильном сообществе. Понятно, что и электрокары, и гибриды встречались у нас и раньше, но не в таком количестве. Скоротечное, но резкое укрепление национальной валюты в тандеме с исходом классических автобрендов, параллельным импортом и прочими ураганами привели огромное количество автовладельцев к установке в гараже новой розетки: отныне на АЗС им не надо.
Однако были и неприятные откровения: зарядок мало, зарядки заняты, зарядки стоят денег. Таким образом, ареал жизни электромобиля сжался до поездки на работу. Классно, технологично, быстро, стильно и молодежно. Но на дачу — с оглядкой. А на море — только общественным транспортом. Иначе говоря, использования «электрички» в традиционном понимании автомобиля на данный момент у нас просто невозможно.
Нет ни культуры их содержания, ни толкового сервиса, ни инфраструктуры, ни того самого НИИ из романа братьев Стругацких. Есть только осознание, что за электротранспортом — будущее. Как же вступить на его подножку, попутно крепко сэкономив на вечно дорожающем горючем и не закрыв для себя внутренний туризм. Ответ фактически один: подключаемый гибридный автомобиль, он же PHEV. Автомобиль, у которого имеется два двигателя, один из которых — классический ДВС, способный попутно еще и подзаряжать батарейку второго, полностью электрического мотора. Именно таким и является новый флагман Chery в России — кроссовер Tiggo 8 Pro e+.
О «восьмерке про макс» уже сказано немало, с ног до головы обсужден дизайн и стилистика. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать про грани и формы: решетка «улыбайся шире, Kia», фары «я у мамы Range Rover», формфактор — Sorento XXIII век. Гибрид незначительно отличается от «первоисточника»: бросается в глаза лишь дополнительный заправочный лючок в крыле, где находится розетка, отсутствие противотуманок и выхлопа. Сопла — исключительно декорация. На крышке — крохотная литера «е+». Ах да, чуть не забыл: если встать в позу пьющей лани, то под днищем видна батарейка почти на 20 кВт/ч, что съедает добрую часть дорожного просвета. Вот и все визуальные отличия от Сhery Tiggo 8 Pro Max.
Салон встречает богато: коричневая кожа с выштамповками, ромбами шитая, очередь из экранов (причем один, ответственный за «погоду в доме», даже загнутый); разнообразие пластиков, среди которых читаются нотки корейского премиума; сплюснутый по последней моде руль, беспроводная зарядка. Кресла удобные, но упор для позвоночника есть только у водителя.
А вот традиционная азиатская хворь с короткой подушкой замечена не была: даже необходимость в повышенной площади соприкосновения, вызванная природной шириной кости, удовлетворена в полной мере. Музыка Sony звучит достойно, независимо от выбора исполнителя, но хотелось бы большей изоляции пассажирского отсека от посторонних шумов. Колеса все же слышно. Даже сквозь вопли о бровях, здоровом образе жизни, и очках одной известной дочери. Багажник? Да обычный: три дорожных сумки влезают, жаль только нет в нем ни запаски, ни докатки. Технократу положен исключительно баллончик с ремонтным составом, уложенный в подпол с органайзером. С точки зрения техники все сложнее.
Под капотом нет привычного аккумулятора — он переехал назад — зато целых два расширительных бачка: батарейку тоже нужно охлаждать и подогревать. Честно говоря, моторный отсек весьма лаконичен: после двукратного нажатия на рычажок в салоне, огромная плита поднимается, а под ней — еще одна плита. Пластиковая.
Под самой большой крышкой виднеется крохотный 1,5-литровый турбированный бензиновый моторчик на 147 л. с., сопряженный с двумя электромоторами — генерирующим и маршевым. Завершает картину трансмиссия DCT о трех передачах. Привод — передний. Хватит такого набора? Более чем, ведь на круг они выдают 235 «лошадей». Единственное, что доступно водителю без разбора — горловина для заливки омывающей жидкости. Мол, остальное вам ни к чему. Согласен, не хотелось бы разбираться со сложной архитектурой, скрытой под пластиком.
Много слов о технологиях, инновациях и прочих «изюминках» оставим для гиков: как только дело доходит до привычного городского трафика, машина переходит на электротягу, сопровождающуюся гулом в стиле троллейбуса. И так — до 30 км/ч. Батарейки хватает на 75 км, и она весьма оперативно подзаряжается сама по себе, спасибо рекуперации, коей так же положено целых три варианта эксплуатации. Можно выбрать режим движения — электро или комбо — но зависит это не только от хотелок водителя, но и от заряда батареи. Кстати сказать, в отличие от многих «коллег» китайский гибрид умеет сам, от своей экстра батареи, подзаряжать тот самый 12-вольтовый аккумулятор, имеющий свойство садиться и нарушать идиллию. Достаточно слов, поехали уже?
Ну, во-первых, Chery Tiggo 8 Pro e+ — весьма и весьма шустр, на порядок веселее своего прообраза в бензиновом исполнении. В цифрах — на полторы секунды в разгоне до сотни, в ощущениях — как ракетоноситель «Протон» против «Жигуля». Ускорение столь живо действует на соседей по потоку, что они начинают разглядывать и любопытствовать.
Несмотря на некоторые изначальные сомнения, китайцы умудрились не начудить с тормозами — машина достойно снижает скорость, спокойно едет как в трассовом, так и в городском цикле, прощает водителю некоторую задумчивость — спасибо адаптивному круиз-контролю и третьему режиму рекуперации. Во-вторых, чертовски экономичный. На загородной дороге машина показывает 1000 доступных километров на полном баке, а минимальный расход топлива при заряженной батарее — 1,3 л. В режиме «джигит» — 5,9 литра. Захватывающе? Еще бы!
Похвалили? Поругаем! Подвеску хотелось бы такую, чтобы в повороте автомобиль не валился, да на каменьях русской грунтовки не вышибал зубы и не рвался из рук. На ровном асфальте дела идут на лад, но где вы видели у нас ровный асфальт? Chery Tiggo 8 Pro e+ не наделен точным и чутким рулем: увы, «китаец» слушается, но с ощутимой ленцой. Надо привыкать. Бездорожье — не его стихия.
И потому, что в России доступен пока только монопривод, и потому, что низко висящая батарея не способствует экспериментам. Ехать по буеракам на нем не очень комфортно, да и не место там столь технологичной машине. Оставьте, для этих целей в России есть иная техника. А для дачной же грунтовки хватит и того арсенала, что есть. Главное, что кроссовер доедет до цели, сколько бы розеток ни было на пути — АЗС всегда найдется, а он спокойно переваривает и 92-ой бензин.
Изначально Chery Tiggo 8 Pro e+ будет продаваться в 39 дилерских центрах по всей России. Гарантия — 5 лет и 200 000 км, но и цена высокая: РРЦ составляет 4 799 000 рублей. Однако с учетом всех выгод машину можно купить за 3 919 000 ₽, получив специальное предложение по кредиту и страховке, а также специальную зарядную станцию на 7 кВт с установкой в подарок. Выгодно? Наверное, но надо считать. Технологично? Определенно. Универсально? Да.