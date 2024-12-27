«Долой кредит»: что дадут покупателям сертификаты на скидки при покупке авто

Отказаться от практики льготных кредитов при покупке автомобиля в пользу скидочных сертификатов предложил на днях вице-президент АВТОВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. Он заметил, что даже льготный займ при нынешних высоких процентных ставках порой оказывается недоступным. Да и требования к покупателям существенно ограничивают круг лиц, которые могут рассчитывать на эту услугу. Все вроде бы логично, однако эксперты объяснили порталу «АвтоВзгляд», почему эта идея вызывает у них серьезные сомнения.

Скидочный сертификат на приобретение авто — это, по сути, выдаваемый определенным категориям граждан на определенных условиях государственный документ, предоставляющий право на получение заветного дисконта. Но такого механизма нашим законодательством не предусмотрено, отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. И не стоит путать с ними не только льготное кредитование, но и дилерские дисконты.

При этом эксперт считает, что сама инициатива АВТОВАЗа стала реакцией на чаяния общественности, недовольной ситуацией на рынке. Впрочем, это не та реакция, которая способна решить проблему, скептичен собеседник портала «АвтоВзгляд». Сертификаты мгновенно станут объектом купли-продажи, если не будут именными.

— Они станут объектом спекуляции. Как в советское время, когда ты мне — взятку, я тебе — сертификат на покупку машины. Мы не знаем, как это будет оформлено юридически, но прекрасно понимаем, что для этого надо принимать целый перечень законов и очень пристально следить за их исполнением, — рассуждает Шапарин.

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— Понятно желание автопроизводителей не терять темпы продаж, несмотря на повышение цен, — комментирует заявление министра начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. — Однако вопрос внедрения сертификатов требует глубокой проработки, ведь нельзя забывать, что совсем недавно ЦБ указывал на недобросовестную практику на авторынке, которая вела к росту реальной стоимости приобретаемого ТС для потребителя. То есть при внедрении сертификатов стоит подумать о том, как минимизировать подобные практики, — резюмирует эксперт.

А Шапарин напоминает, что, к примеру, НАС выступает за другие меры поддержки авторынка. Конкретно — налоговые вычеты, которые, по его замечанию, используются в России в отдельных сферах уже много лет и позволяют государству вывести существенные доходы населения в «белый» сегмент. Это легко администрируемый механизм, через который есть возможность стимулировать потребление. В свою очередь, для покупателя машины получить обратно определенный процент ее стоимости — это отличная возможность, уверен специалист.

Заметим: идея налогового вычета вместо скидочных сертификатов, на первый взгляд, в самом деле кажется более выигрышной. Для потребителя, во всяком случае. Но необходимо понимать, каков будет размер такого вычета. Давайте смотреть правде в глаза: при нынешних ставках автокредитования и кредитования вообще, чтобы потребитель получил возможность дождаться частично компенсации, ему в любом случае предстоит вначале погрузиться в омут обязательств перед банком, определяемых актуальной учетной ставкой.

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Понятно, что найдутся люди, способные достать из загашника пачки наличных, с которыми они придут в салоны, чтобы купить авто и затем получить за это налоговый вычет. Но очевидно, что доля таких граждан в общей массе невелика. С другой стороны, трудно не согласиться, что система выдачи скидочных сертификатов, о которых говорил вице-президент АВТОВАЗа, видимо, действительно нуждается в очень глубокой проработке.

В создании прозрачного механизма, который исключал бы какие угодно злоупотребления, включая всевозможные обходные маневры, позволяющие сводить скидочный эффект на нет, а также распределять льготы между теми, кто не имеет на них прав. Опять же, необходимо продумать возможность расширения аудитории, которая могла бы воспользоваться услугой. И неясно, насколько реально решение двух этих задач на практике, а не на словах.