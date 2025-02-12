Внезапно: китайские автомобили активно завоевывают европейские рынки

Многие отечественные водители воспринимают массовость китайских автомобилей на российских дорогах исключительно как безальтернативную реакцию на санкции: мол, были бы другие — покупали другие. Доля истины в этом, безусловно, есть. Однако не стоит забывать, что лишь доля: китайские автомобили за последние пять-десять лет действительно достигли высокого уровня качества и содержания, так что порой их выбирают отнюдь не из-за «безрыбья». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Против статистики не попрешь, даже если ты Илон Маск

Несмотря на изначально низкий (читай — отсутствующий как вид) статус машин из КНР, крайне пренебрежительное к ним отношение и восприятие в России, сегодня огромное количество семей и водителей сделали свой выбор именно в пользу «китайца». Вынужденный, поправите, и отчасти будете правы: действительно, многие, будь у них полновесная возможность взять «японца», «корейца» или «немца», выбрали бы иной автомобиль.

Но не стоит забывать и про тех, кто однажды заплатив за новенькую Chery или Geely, Haval или Changan, остался покупкой доволен и в дальнейшем пересядет на модель полюбившейся марки. Таких людей немало. Причина — уровень оснащения, дизайн и технические характеристики нового поколения китайских машин, которые приглянулись не только «обезрыбленной» России, но и вполне себе богатой автопромом Европе!

Разговоры о покупке китайскими брендами старых европейских конвейеров начались отнюдь не на пустом месте: китайцы хотят работать и зарабатывать в Европе, высокие первичные вложения и долгое ожидание окупаемости их не пугает. А «хлебнув» по незнанию и неопытности в России, которая, по факту, была для большинства из них первым европейским рынком, производители из Поднебесной подошли к экспансии в ЕС совсем с другим продуктом. Что ни говори, а учатся китайцы очень быстро.

Bloomberg

И намедни, агентство Bloomberg выкатило статистическое сравнение стратегических успехов дорогого нашего Илона Маска и его главных конкурентов из BYD. И если в случае с китайцами никакого сарказма тут быть не может, то описывая результаты Tesla, слово «успехи» стоит взять в кавычки.

Согласитесь, рост продаж BYD в Соединенном Королевстве, составивший за январь этого гоад 551%, на фоне 8-процентного падения Tesla на тотальный отказ от электромобилей не спишешь. В Испании, где, казалось бы, «электрички» актуальны, как нигде, китайцы прибавили 774%, тогда как детище «железного человека» припало сразу на 76%. Португалия, как еще одно южное государство: BYD прибавила +207%, а «Тесла» потеряла 29%.

В итоге продажи BYD растут на 8 из 10 вошедших в статистику рынках, тогда как Tesla падает на 9 из 10. Даже Германия, где, напомним, с помпой построили целый завод американских электромобилей, показала 60% снижение спроса на «Тесла», тогда как китайцы добавили 69%.

Крупные и круглые цифры роста Поднебесной, безусловно, связаны с «низкой базой», но тренд, по которому европейцы отказываются от Tesla, отдавая предпочтение BYD, не заметить просто невозможно. Выходит, не так уж китайцы плохи? Или «Тесла» — уже «не торт»?