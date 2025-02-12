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Внезапно: китайские автомобили активно завоевывают европейские рынки

Против статистики не попрешь, даже если ты Илон Маск

Многие отечественные водители воспринимают массовость китайских автомобилей на российских дорогах исключительно как безальтернативную реакцию на санкции: мол, были бы другие — покупали другие. Доля истины в этом, безусловно, есть. Однако не стоит забывать, что лишь доля: китайские автомобили за последние пять-десять лет действительно достигли высокого уровня качества и содержания, так что порой их выбирают отнюдь не из-за «безрыбья». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

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Автор
Эдуард Раскин

Изображение Внезапно: китайские автомобили активно завоевывают европейские рынки

Несмотря на изначально низкий (читай — отсутствующий как вид) статус машин из КНР, крайне пренебрежительное к ним отношение и восприятие в России, сегодня огромное количество семей и водителей сделали свой выбор именно в пользу «китайца». Вынужденный, поправите, и отчасти будете правы: действительно, многие, будь у них полновесная возможность взять «японца», «корейца» или «немца», выбрали бы иной автомобиль.

Но не стоит забывать и про тех, кто однажды заплатив за новенькую Chery или Geely, Haval или Changan, остался покупкой доволен и в дальнейшем пересядет на модель полюбившейся марки. Таких людей немало. Причина — уровень оснащения, дизайн и технические характеристики нового поколения китайских машин, которые приглянулись не только «обезрыбленной» России, но и вполне себе богатой автопромом Европе!

Разговоры о покупке китайскими брендами старых европейских конвейеров начались отнюдь не на пустом месте: китайцы хотят работать и зарабатывать в Европе, высокие первичные вложения и долгое ожидание окупаемости их не пугает. А «хлебнув» по незнанию и неопытности в России, которая, по факту, была для большинства из них первым европейским рынком, производители из Поднебесной подошли к экспансии в ЕС совсем с другим продуктом. Что ни говори, а учатся китайцы очень быстро.

Bloomberg
Bloomberg

И намедни, агентство Bloomberg выкатило статистическое сравнение стратегических успехов дорогого нашего Илона Маска и его главных конкурентов из BYD. И если в случае с китайцами никакого сарказма тут быть не может, то описывая результаты Tesla, слово «успехи» стоит взять в кавычки.

Согласитесь, рост продаж BYD в Соединенном Королевстве, составивший за январь этого гоад 551%, на фоне 8-процентного падения Tesla на тотальный отказ от электромобилей не спишешь. В Испании, где, казалось бы, «электрички» актуальны, как нигде, китайцы прибавили 774%, тогда как детище «железного человека» припало сразу на 76%. Португалия, как еще одно южное государство: BYD прибавила +207%, а «Тесла» потеряла 29%.

В итоге продажи BYD растут на 8 из 10 вошедших в статистику рынках, тогда как Tesla падает на 9 из 10. Даже Германия, где, напомним, с помпой построили целый завод американских электромобилей, показала 60% снижение спроса на «Тесла», тогда как китайцы добавили 69%.

Крупные и круглые цифры роста Поднебесной, безусловно, связаны с «низкой базой», но тренд, по которому европейцы отказываются от Tesla, отдавая предпочтение BYD, не заметить просто невозможно. Выходит, не так уж китайцы плохи? Или «Тесла» — уже «не торт»?

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