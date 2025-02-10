Скачки с препятствиями: авторынок России в ажитации, водители в недоумении

Продажи легковых автомобилей в первом месяце текущего года выросли на 11% по сравнению с январем 2024-го. Такой скачок потребительской активности стал неожиданностью для всех участников рынка. Портал «АвтоВзгляд» также не предполагал, что вместо отдыха люди побегут в автосалоны. Впрочем, и катастрофы наши эксперты не прогнозировали.

Как сообщило агентство «Автостат», январь нынешнего года выдался для российских торговцев автомобилями вполне удачным. Конечно, аналитики отметили тот грустный факт, что падение продаж по отношению к минувшему декабрю составило 27%, но это сокращение рынка было ожидаемо. Длинные каникулы не располагают к активной деятельности. Однако же, дилеры сумели реализовать 89 072 новых легковых машин, что на 11% больше, чем в том же месяце 2024 года.

ОБЪЯСНЕНИЕ НЕОБЪЯСНИМОМУ

Пусть этот рост, достаточно скромный по меркам последнего времени, не очень-то впечатлил, но и безусловного доверия как-то не вызвал. Вряд ли кто-нибудь всерьез мог предположить, что авторынок будет подавать признаки жизни после всех нововведений, обрушившихся в прошлом году на головы несчастных российских водителей.

Напомню, о чем речь. Увеличение утильсбора и запланированные бешеные темпы его дальнейшего роста — раз. Упрямое нежелание Банка России признать, что запредельная ключевая ставка никоим образом не справляется с инфляцией, зато рубит на корню производство и кредит — два. Конвульсии курса рубля, сопровождаемые заверениями финансовых экспертов, что он вот так вот укрепляется, и скоро совсем укрепится — три.

Фото globallookpress.com

Подобного рода вводные не придали, да никоим образом и не могли придать привлекательности покупкам автомобиля здесь и сейчас. Все разговоры об отложенном спросе — в пользу бедных. Это такая завуалированная и весьма неубедительная попытка объяснить необъяснимое. Ибо пустой кошелек — грозное препятствие на пути розовых фантазий, лелеющих мечту давнюю и страстную о запредельно дорогом приобретении.

Единственным более-менее реальным мотивом мог бы стать страх перед дальнейшим ухудшением финансовой ситуации в автомобильной отрасли. Но и такая версия достаточно сомнительна, поскольку новые потрясения неотвратимы, но ожидаются еще нескоро.

ОТЧАЯНИЕ ПРИ ДЕПРЕССИИ

Попытки проанализировать неожиданно возросшую активность покупателей с точки зрения их предпочтений также оказываются бесплодными. Казалось бы, все очевидно — они голосуют рублем за недорогие бренды. Продажи LADA подросли относительно января 2024 года на 23%, Jetour — на 117%, Belgee — на 273%. Двум последним помогла и низкая прошлогодняя база.

Она же, низкая база, поспособствовала взлету популярности LADA Largus — на 2876,7%! Впрочем, поразительный четырехзначный процент выражается в штуках также четырехзначным числом, но выглядящим немного скромнее — было реализовано всего 2173 машин. Тут все понятно, поскольку альтернативы вазовскому универсалу после ухода с рынка всех западных «каблучков» просто не осталось. Haval местной сборки также улучшил результат на 22,9%.

Фото globallookpress.com

Вроде бы в полном соответствии с задекларированными выше предпочтениями автомобилистов рухнули продажи у дорогих брендов. Geely потеряла 30,9%, Omoda — 12,8%, Tank — 3%. Однако сим исчерпываются все аргументы в пользу теории торжества бережливости.

Смертельный удар ей наносит Haval Jolion, не беспредельничавший на ценовом поле, а потому безусловно пользовавшийся популярностью. Он потерял 4,7% — немного, но тем не менее. Просели также Niva Travel и Niva Legend — первая на 3,8%, вторая — на 16,6%.

По всему выходит, что надеяться по итогам января на какую-то долгосрочную тенденцию бессмысленно. Рынок находится в ажитации, для которой характерны взрывы отчаяния при меланхолической депрессии. Этот медицинский диагноз кажется мне наиболее точным на текущий момент.