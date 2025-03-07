Доля новых автомобилей, купленных в кредит, выросла в России до 46%

Несмотря на высокие процентные ставки, россияне продолжают активно оформлять кредиты на покупку новых автомобилей. Так, в феврале доля машин, приобретенных в дилерских шоу-румах на заемные средства, достигла 46%. А это довольно много, учитывая показатели предыдущих месяцев.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в октябре 2024-го, когда в стране зафиксировали пик продаж новых автомобилей, доля машин, купленных в кредит, составила 38%. Далее спрос на свеженькие легковушки начал падать, сокращалось и число «заемных» авто. В феврале рынок и вовсе просел на 25% по отношению к последнему зимнему месяцу 2024-го. Но так называемая доля проникновения кредитов увеличилась до 46%.

Уточняется, что в сегменте новых автомобилей автокредитование снизилось на 31% в количественном выражении и на 46% — в денежном. Что же касается «бэушек», то там ситуация следующая: минус 51% и минус 59% соответственно. Правда, не совсем понятно, какие показатели брали в качестве «первой точки». Остается лишь предполагать, что речь идет о динамике по отношению к февралю 2024-го.

— Будем смотреть, что произойдет дальше в плане ужесточения требований по выдаче кредитных средств со стороны банков. Думаю, что в ближайшее время помощи для рынка от автокредитования, наверное, ожидать не приходится, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.