«Волшебный» графен: Ford будет делать тихие автомобили

Графен был открыт четыре года назад и новые применения для него находятся постоянно по сей день. Этот крайне дорогой в производстве, сверхпрочный (прочнее стали в 200 раз) и сверхпроводимый материал на сегодняшний день массово используют в смартфонах и планшетах, а также в некоторых спортивных товарах.

В автомобильной промышленности графен в микроскопических количествах добавляют в краски и полимеры, улучшая их свойства, также это сырье можно найти в аккумуляторах.

Инженеры Ford экспериментальным путем выяснили, что графен можно смешивать с шумоизолирующими пеноматериалами. Достаточно добавить 0,5% «волшебного» вещества, чтобы снизить пропускание шума на 17%, улучшить механические свойства на 20% и на 30% увеличить теплопроводность. Но если обычно улучшить «шумку» — значит положить больше слоев изолятора и, соответственно, увеличить вес, то в данном случае масса автомобиля остается прежней.

Бренд пока планирует ставить шумоизоляцию с добавлением графена только в моторном отсеке моделей Ford F-150 и Mustang, но со временем начнет применять эту технологию на всех авто продуктовой линейки.