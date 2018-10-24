Как часто нужно менять топливный фильтр в машине

Даже самые далекие от техники водители знают, что топливный фильтр призван очищать продукт «питания» транспортного средства от всевозможных загрязнений: пыли, песчинок, мусора — в общем, от всего того, чему не место в цилиндрах двигателя. На современных машинах «проверка» топлива проходит в два этапа: сначала «грязь» отсеивает фильтр грубой очистки (мелкая капроновая сетка перед бензонасосом), а затем — фильтр тонкой очистки.
Последний бывает двух видов: выносной, то есть расположенный вне топливного бака (под днищем автомобиля или под капотом), а также встроенный, являющийся частью топливного модуля или, иначе говоря, насоса. На дизельных машинах используются исключительно выносные — это обусловлено тем, что в них, помимо фильтра, прячутся датчик и пробка слива воды, а нередко и система подогрева.