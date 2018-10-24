Как часто нужно менять топливный фильтр в машине

Так, выносные фильтры тонкой очистки изготовители, как правило, рекомендуют менять на 30 000—40 000 километров пробега, в то время как встроенные — не ранее, чем через 100 000 км, а то и вообще не трогать. Почему? Да потому что демонтаж старого элемента подразумевает разборку бензонасоса, а для этого на некоторых моделях необходимо еще и снимать топливный бак. Вот и делают их на совесть, чтобы лишний раз не лезть в систему.

Стоит отметить, что к замене выносного фильтра, расположенного, как мы уже сказали, под днищем машины или под капотом, следует подходить максимально осторожно. Ведь ни тот, ни другой вариант не подразумевает «стерильности» — сколько подводящие шланги и соединения не отмывай, а песчинки и мелкая грязь все равно налипнут и, как следствие, забьют сопла топливных форсунок.

Менять фильтр — не важно, выносной или встроенный — чаще, чем велит автостроитель, никакого смысла нет. Если, конечно, автомобиль не просит об этом сам повышенным расходом горючки, потерей тяги, перебоями или троением мотора. Но и «забивать» на топливный сервис крайне не рекомендуется: вы же не хотите сократить ресурс бензонасоса?