В Сети появились фотографии самого мощного Ford Mustang

Фото в Интернет выложил пользователь под ником sinister_lifestyle. Подпись под фотографией объясняет, что автомобиль был снят не владельцем аккаунта, но если Mustang уже можно заказать у дилера, то автор готов внести платеж.

Официальный дебют нового Ford Mustang Shelby GT500 пройдет в январе на автосалоне в североамериканском Детройте. По предварительным данным, новинку оснастят мотором, чья мощность превысит 700 л. с. Возможно, этот «Мустанг» получит 5,5-литровый V8 с турбонаддувом мощностью 720 «лошадей». Но некоторые эксперты, ссылаясь на свои источники, утверждают, что двигатель GT500 будет выдавать 750 сил, говорит издание Motor1.

Cпорткар отличается от предшественника расширенными колесными арками, массивной вентиляционной прорезью на капоте и пересмотренной решеткой радиатора шестиугольной формы.

На сегодняшний день самым экстремальным серийным Ford Mustang можно назвать Shelby GT350 с 5,2-литровым «атмосферником» V8 с отдачей 533 л. с.