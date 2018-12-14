Volkswagen предлагает купить автомобиль, не выходя из дома

Раньше в интернет-магазине можно было купить бытовую технику или какие-нибудь сувениры в подарок и даже продукты, чтобы не стаптывать ботинки в походах по супермаркетам. Отныне в список онлайн-приобретений можно включить и автомобиль. Нет, не детскую игрушку в масштабе 1:43, а настоящий седан или кроссовер. Компания Volkswagen, вслед за другими автостроителями, запустила в России новый сервис.
Теперь немцы дают возможность не только выбрать любой автомобиль из отечественной продуктовой линейки и сконфигурировать его в нужном варианте, а даже купить эту машину. На российском официальном сайте Volkswagen каждый потенциальный клиент получил возможность забронировать авто у выбранного продавца и внести за него предоплату от 5000 рублей до полной стоимости транспортного средства. Размер суммы определяет каждый дилер самостоятельно.
Такая заявка обрабатывается оператором в течение двух часов, но только в рабочее время. И если покупка оплачена на 100%, то салон нужно будет посетить только один раз, чтобы забрать автомобиль и подписать договор о покупке.
Причем специалисты бренда предупреждают, что можно и передумать, тогда деньги вернутся на карту. Кстати, в таком шоу-руме «на диване» предлагают как кредиты, так и услуги trade-in и страхования.
Стоит сказать, что такая услуга для ленивых или занятых людей пока не распространилась на продавцов по всей России: на сегодняшний день так работают только дилеры в Москве и Челябинске. Кстати, Volkswagen на этом не останавливается и обещает, что к 2020 году появится услуга доставки автомобиля, купленного по Интернету, к дому или офису.