Volkswagen предлагает купить автомобиль, не выходя из дома

Теперь немцы дают возможность не только выбрать любой автомобиль из отечественной продуктовой линейки и сконфигурировать его в нужном варианте, а даже купить эту машину. На российском официальном сайте Volkswagen каждый потенциальный клиент получил возможность забронировать авто у выбранного продавца и внести за него предоплату от 5000 рублей до полной стоимости транспортного средства. Размер суммы определяет каждый дилер самостоятельно.

Такая заявка обрабатывается оператором в течение двух часов, но только в рабочее время. И если покупка оплачена на 100%, то салон нужно будет посетить только один раз, чтобы забрать автомобиль и подписать договор о покупке.