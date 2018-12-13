Volkswagen представил дешевого «убийцу» BMW X6

Серийное кросс-купе Volkswagen стало продолжением концепткара Atlas Cross Sport, который немцы представили на автосалоне в Нью-Йорке весной этого года. Новинка переняла стиль исполнения прототипа и внешне и в дизайне салона. Кстати, новый кроссовер построят на одной модульной платформе с VW Teramont (на некоторых рынках Atlas).

Архитектура MQB (Modularer Querbaukasten) позволяет менять в довольно широком диапазоне колёсную базу и ширину колеи, поэтому на ее основе собирают машины разных классов. Новый «паркетник» достигает в длину 4905 мм, в ширину — 1989 мм при высоте в 1719 мм и колесной базе — в 2980.

Впрочем, отличия от концепта имеются: по иному выглядят передний и задний бамперы, кроме того, разработчики перелицевали фальшрадиаторную решетку и переделали оптику.