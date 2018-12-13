Volkswagen представил дешевого «убийцу» BMW X6

Фото: autohome.com.cn
В скором времени на рынке мы увидим новый кроссовер Volkswagen в купеобразном кузове. Очередное доказательство тому — фотографии модели, которые накануне появились на сайте Министерства промышленности Китая. Именно в КНР приедет новинка в первую очередь.
Светлана Ермолаева

Серийное кросс-купе Volkswagen стало продолжением концепткара Atlas Cross Sport, который немцы представили на автосалоне в Нью-Йорке весной этого года. Новинка переняла стиль исполнения прототипа и внешне и в дизайне салона. Кстати, новый кроссовер построят на одной модульной платформе с VW Teramont (на некоторых рынках Atlas).

Архитектура MQB (Modularer Querbaukasten) позволяет менять в довольно широком диапазоне колёсную базу и ширину колеи, поэтому на ее основе собирают машины разных классов. Новый «паркетник» достигает в длину 4905 мм, в ширину — 1989 мм при высоте в 1719 мм и колесной базе — в 2980.

Впрочем, отличия от концепта имеются: по иному выглядят передний и задний бамперы, кроме того, разработчики перелицевали фальшрадиаторную решетку и переделали оптику.

Модель получила широкую силовую гамму, куда вошли турбомоторы объемом от 2 до 2,5 л с диапазоном мощностей от 186 до 299 л. с. Все движки агрегатируются с семидиапазонным «роботом» с парой сцеплений. Привод возможен как передний, так и полный.

Предполагается, что первые экземпляры нового VW появятся в шоу-румах в первом квартале следующего года. Ценники пока не называются. О том, приедет ли новинка в Россию, говорить пока слишком рано.

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13 декабря 2018
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