На автомобили Volkswagen будут ставить изогнутые «приборки»

Устанавливать вместо обычной приборной панели виртуальную — стало настоящим мейнстримом. И если раньше увидеть монитор вместо колодцев можно было только в премиальном сегменте, да и то в основном в топовых вариантах, то сейчас цифровые «приборки» встречаются и у недорогих авто. Но и на этом прогресс не останавливается: Volkswagen взял на вооружение новый изогнутый дисплей.
Техническое новшество представила компания Bosch. Впервые этот необычный экран диагональю 12,3 дюйма панели приборов можно будет увидеть в салоне Volkswagen Touareg.
Разработчики утверждают, что такая «приборка» очень легко настраивается: на нее можно выводить не только текущие динамические показания, водителю доступны также навигационные карты, список телефонных контактов или даже плейлист. Управлять выводом данных можно либо кнопками мультифункционального руля, либо с экрана мультимедиа.
Кроме того, новинка увеличивает безопасность автомобиля, на котором она установлена. Удивительно, но факт: в результате исследований специалисты выяснили, что именно информация с изогнутого экрана лучше воспринимается водителем, поэтому он сумеет вовремя заметить предупреждающие сообщения и отреагировать на них.
Еще один очевидный плюс — на таком дисплее меньше бликов. Все дело в том, что между самим экраном и защитным стеклом находится слой жидкого вещества, который помогает поглощать световые волны, а не отражать их. Эта технология называется оптическое склеивание.
Судя по всему, немцы решили окончательно распрощаться с аналоговыми приборами и перевести автомобили на виртуальные панели. Возможно, в скором времени новый монитор Bosch мы увидим и на других моделях бренда.