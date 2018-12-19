На автомобили Volkswagen будут ставить изогнутые «приборки»

Техническое новшество представила компания Bosch. Впервые этот необычный экран диагональю 12,3 дюйма панели приборов можно будет увидеть в салоне Volkswagen Touareg.

Разработчики утверждают, что такая «приборка» очень легко настраивается: на нее можно выводить не только текущие динамические показания, водителю доступны также навигационные карты, список телефонных контактов или даже плейлист. Управлять выводом данных можно либо кнопками мультифункционального руля, либо с экрана мультимедиа.

Кроме того, новинка увеличивает безопасность автомобиля, на котором она установлена. Удивительно, но факт: в результате исследований специалисты выяснили, что именно информация с изогнутого экрана лучше воспринимается водителем, поэтому он сумеет вовремя заметить предупреждающие сообщения и отреагировать на них.