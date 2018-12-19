Полиция задержала популярного блогера с окровавленной блондинкой в багажнике авто

На парковке торгового комплекса охранник попросит Литвина открыть багажный отсек автомобиля, где оказалась связанная блондинка со следами крови на лице и одежде. Молодой человек попытался скрыться, но через некоторое время уже в другом районе Москвы был задержан сотрудниками полиции.

Как выяснилось, ради пиара себя любимого в социальных сетях водитель BMW 1-серии попросту разыграл охранника, сымитировав перевозку в машине тела мертвой девушки. Все просто: больше подписчиков и лайков — больше денег от рекламодателей.