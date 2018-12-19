Полиция задержала популярного блогера с окровавленной блондинкой в багажнике авто

В столице задержан известный видеоблогер Михаил Литвин, который скрылся на автомобиле BMW со стоянки одного из крупных торговых центров города после того, как в багажнике его машины была обнаружена связанная скотчем и не подающая признаков жизни девушка.
На парковке торгового комплекса охранник попросит Литвина открыть багажный отсек автомобиля, где оказалась связанная блондинка со следами крови на лице и одежде. Молодой человек попытался скрыться, но через некоторое время уже в другом районе Москвы был задержан сотрудниками полиции.
Как выяснилось, ради пиара себя любимого в социальных сетях водитель BMW 1-серии попросту разыграл охранника, сымитировав перевозку в машине тела мертвой девушки. Все просто: больше подписчиков и лайков — больше денег от рекламодателей.
Заменит ли видеокамеру герою шумной истории камера в СИЗО? Нет, но своими доходами Литвину придется поделиться. Согласно ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ, штраф за нарушение правил перевозки людей в автомобиле составляет 1000 рублей. Еще 500 рублей — ст. 12.6 КоАП РФ — вероятно, придется отдать за непристегнутый ремень безопасности.
Напомним, что недавно полицейскими был задержан водитель, пытавшийся перевезти в своем автомобиле по-настоящему мертвую жену, выдав ее за живого пассажира. Подробнее о скандальном инциденте можно прочитать здесь.