Какими будут автомобили будущего от KIA

Недалек тот день, когда беспилотные автомобили станут обыденностью. Впрочем, автопроизводители уже сегодня заглядывают в будущее. Так, компания KIA показала целый ряд технологий, созданных для самопилотируемых машин.
На стенде KIA в Лос-Анджелесе на выставке потребительской электроники CES-2019 дебютировала система R. E. A. D. (Real-time Emotion Adaptive Driving). Название технологии можно перевести как «Поездки с адаптацией к настроению в реальном времени».
Как утверждают специалисты, это первый в мире пример подобных разработок. С помощью различных датчиков компьютер следит за настроением пассажиров, за мимикой и даже за сердечным ритмом, анализирует их и подстраивает интерьер. Кроме того, R. E. A. D. построен на базе искусственного интеллекта и умеет обучаться.
Стоит отметить, что пассажиры такого беспилотника смогут изменять окружающую обстановку самостоятельно благодаря технологии KIA V-Touch. Новинка реагирует на жесты и взгляды. Так, без кнопок и сенсорных экранов можно изменять освещение и температуру в салоне, а также управлять мультимедийной системой. Еще одна разработка корейских инженеров — это сиденья, вибрирующие в такт музыки.
Помимо всего прочего, KIA показала пример транспорта будущего для поездок по городу на небольшие расстояния. Концепт SEED car представляет собой четырехколесный электрический велосипед с запасом хода до 100 км.