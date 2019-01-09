Какими будут автомобили будущего от KIA

На стенде KIA в Лос-Анджелесе на выставке потребительской электроники CES-2019 дебютировала система R. E. A. D. (Real-time Emotion Adaptive Driving). Название технологии можно перевести как «Поездки с адаптацией к настроению в реальном времени».

Как утверждают специалисты, это первый в мире пример подобных разработок. С помощью различных датчиков компьютер следит за настроением пассажиров, за мимикой и даже за сердечным ритмом, анализирует их и подстраивает интерьер. Кроме того, R. E. A. D. построен на базе искусственного интеллекта и умеет обучаться.