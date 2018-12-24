Раскрыты новые подробности о KIA Telluride

Несмотря на то, что серийный вариант большого кроссовера с запросом на премиальность KIA Telluride уже показали на неделе моды в Нью-Йорке, его технические характеристики корейцы держат под секретом. Но перед Детройтским автосалоном все же решили раскрыть некоторые подробности о модели.
KIA Telluride заменит в продуктовой линейке единственный внедорожник бренда Mohave — рамный «вездеход», так и не ставший популярным. Авто займет свое место на ступеньку выше KIA Sorento Prime.
Новые официальные подробности касаются дизайна KIA Telluride. Внешность восьмиместного «паркетника» была полностью разработана художниками калифорнийской дизайн-студией марки. Специалисты признались, что в основу их работы легло желание сделать кроссовер «большим, дерзким и угловатым», чтобы при первом взгляде на машину приходила мысль о «старой школе» и о классических внедорожниках. Но при этом не оставалось сомнений, что «кореец» обладаем всеми передовыми технологиями.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Telluride унаследовал большинство черт прототипа, представленного три года назад на мотор-шоу в том же Детройте. Но все-таки дизайнеры неплохо поработали и над серийной моделью: сделали радиаторную решетку массивнее, поменяли форму передних фар и слегка пересмотрели заднюю оптику. Предполагается, что самым продуктивным мотором в силовой гамме кроссовера окажется V-образная «шестерка» мощностью 365 л. с.
Стоит напомнить, что в первое время после запуска на рынок новинку увидят только потребители Соединенных Штатов. В Россию автомобиль пока точно не приедет, хоть сейчас у нас и представлен Mohave. Официальные представители бренда признались, что появление KIA Telluride на отечественном рынке еще даже не рассматривалось. Сборку модели наладят на американском заводе в штате Джорджия. В шоу-румах США кроссовер выкатят в начале следующего года.