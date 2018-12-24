Раскрыты новые подробности о KIA Telluride

KIA Telluride заменит в продуктовой линейке единственный внедорожник бренда Mohave — рамный «вездеход», так и не ставший популярным. Авто займет свое место на ступеньку выше KIA Sorento Prime.

Новые официальные подробности касаются дизайна KIA Telluride. Внешность восьмиместного «паркетника» была полностью разработана художниками калифорнийской дизайн-студией марки. Специалисты признались, что в основу их работы легло желание сделать кроссовер «большим, дерзким и угловатым», чтобы при первом взгляде на машину приходила мысль о «старой школе» и о классических внедорожниках. Но при этом не оставалось сомнений, что «кореец» обладаем всеми передовыми технологиями.