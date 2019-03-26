Почему система помощи при трогании в гору — пустая трата денег

К каким только хитростям не прибегают менеджеры в автосалонах, дабы «впихнуть» потенциальному покупателю автомобиль подороже! И так и сяк расхваливают машину, презентуя массу вспомогательных опций, коими она напичкана. Нередко продавцы упоминают и систему помощи при трогании на подъеме, которая в большинстве случаев — не более, чем маркетинговая уловка.
Система помощи при трогании на подъеме, как можно догадаться из названия, призвана предотвращать откатывание автомобиля, когда водитель начинает движение в горку. В списках оснащения машин она может «прятаться» под аббревиатурами HHC (Volkswagen и родственные бренды), HH (Subaru и FIAT), HAC (Toyota), USS (Nissan) и так далее. Но сути дела это не меняет — все технологии построены на едином принципе.
В основе электронного ассистента при трогании на подъеме лежит система динамической стабилизации — а вернее, она является этаким программным расширением ESP. Принцип работы очень, на первый взгляд, полезной опции заключается в том, что когда водитель отпускает педаль тормоза, в системе замедляется снижение давления. То есть, в этот момент закрываются переключающие клапаны в контурах, давление как бы удерживается, и машина «замирает» на месте.
Когда шофер полностью отпускает педаль тормоза и начинает постепенно прижимать акселератор, мало-помалу открываются и перепускные клапаны. При достижении достаточного крутящего момента давление в тормозной системе сбрасывается окончательно, и автомобиль продолжает движение в обычном режиме. Удобно? На машинах, оборудованных механической коробкой передач — безусловно. А что же до «автоматов»?
Автоматические трансмиссии устроены таким образом, что при незначительном подъеме автомобиль в режиме D назад не катится. Двухпедальная машина «ползет» вниз только в том случае, если коробка изрядно «поношена», неисправна, не прогрета или склон действительно внушительный. И то — даже при самых печальных раскладах — откат весьма незначителен.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что система помощи при трогании на подъеме — хитрость, позволяющая «накинуть» к ценнику новой машины с «автоматом» несколько тысяч рублей. Реальную пользу можно уловить лишь на автомобилях с «ручкой» — взять, к примеру, LADA Vesta. В течение 2—3 секунд с того момента, как водитель отпускает педаль тормоза, седан действительно удерживается на месте, что позволяет не прибегать к стояночному тормозу.