Почему система помощи при трогании в гору — пустая трата денег

Когда шофер полностью отпускает педаль тормоза и начинает постепенно прижимать акселератор, мало-помалу открываются и перепускные клапаны. При достижении достаточного крутящего момента давление в тормозной системе сбрасывается окончательно, и автомобиль продолжает движение в обычном режиме. Удобно? На машинах, оборудованных механической коробкой передач — безусловно. А что же до «автоматов»?

Автоматические трансмиссии устроены таким образом, что при незначительном подъеме автомобиль в режиме D назад не катится. Двухпедальная машина «ползет» вниз только в том случае, если коробка изрядно «поношена», неисправна, не прогрета или склон действительно внушительный. И то — даже при самых печальных раскладах — откат весьма незначителен.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что система помощи при трогании на подъеме — хитрость, позволяющая «накинуть» к ценнику новой машины с «автоматом» несколько тысяч рублей. Реальную пользу можно уловить лишь на автомобилях с «ручкой» — взять, к примеру, LADA Vesta. В течение 2—3 секунд с того момента, как водитель отпускает педаль тормоза, седан действительно удерживается на месте, что позволяет не прибегать к стояночному тормозу.