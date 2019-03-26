Как получить возмещение по КАСКО, если страховая компания обанкротилась

БАНКРОТСТВО

Что же до банкротства, то тут все гораздо сложнее. Как только страховщик объявляет о своей несостоятельности, все заключенные с клиентам соглашения фактически прекращают свое действие. Так, если страховой случай наступает после этого момента, то автовладелец лишается возможности получить выплату (это прописано в договоре). Ему не поможет ни суд, ни Российский союз автостраховщиков.

Те водители, что стали участниками аварии до того, как страховщик объявил себя банкротом, находятся в лучшем положении. Заручившись поддержкой хорошего адвоката, они могут добиться выплат через суд. Но здесь важно помнить, что на счету буквально каждая минута. Средства, вырученные от реализации имущества фирмы, пойдут на погашение долгов, но всем денег не хватит. Именно поэтому необходимо встать в «очередь» как можно раньше.

А вообще, дабы не оказаться в подобной ситуации, лучше при выборе страховщика отдавать предпочтения крупным компаниям с отличной репутацией. Да, скорее всего за полис КАСКО вы переплатите. Но если вдруг наступит страховой случай, вам с высокой долей вероятности не придется проливать горькие слезы над разбитым корытом.