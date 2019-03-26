Как получить возмещение по КАСКО, если страховая компания обанкротилась

Систематические ужесточения требований ЦБ РФ вынуждают мелких страховщиков прощаться с рынком, что ставит под удар автовладельцев, приобретавших у них полисы КАСКО — водителям отказывают в законных выплатах, ссылаясь на банкротство и лишение лицензии. Как уберечь свой кошелек, и можно ли добиться возмещения ущерба, если страховая разорилась, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Увы, но в любой страховой компании может наступить сложный период, вызванный внутренними трудностями или какими-либо внешними факторами: скажем, повышением налогов или скачком валюты. Фирмы, испытывающие проблемы, не успевают выплачивать своим клиентам компенсации и во многих случаях даже теряют лицензию. Что в итоге? Одни страховщики преодолевают кризис, другие — ликвидируют бизнес.
Впрочем, не только руководители компании объявляют фирму банкротом — процедура ликвидации может начаться и принудительно, если на страховщика массово пожалуются кредиторы или службы, представляющие интересы государства. Как бы там ни было, а разорение предприятия всегда негативно сказывается на автовладельцах, которые вынуждены тратить время и нервы, выбивая возмещения по КАСКО.
ЛИШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Оказавшись в столь затруднительной ситуации, когда страховщик сильно затягивает сроки выплаты, клиенту в первую очередь нужно выяснить, что именно происходит на предприятии: банкротство или лишение лицензии, ведь это — совершенно разные процессы. В последнем случае деятельность фирмы приостанавливается на полгода, которые даются компании на решение своих проблем.
В этот период страховщик не имеет права заключать новые договоры с потребителями, а также пролонгировать старые. Если по истечению шести месяцев предприятие возвращает благосклонность страхового регулятора, то оно вновь получает лицензию. Если нет — начинается процедура ликвидации. В общем, при таких раскладах шанс получить свою компенсацию ущерба по КАСКО достаточно высок. Правда, придется подождать.
Что же до банкротства, то тут все гораздо сложнее. Как только страховщик объявляет о своей несостоятельности, все заключенные с клиентам соглашения фактически прекращают свое действие. Так, если страховой случай наступает после этого момента, то автовладелец лишается возможности получить выплату (это прописано в договоре). Ему не поможет ни суд, ни Российский союз автостраховщиков.
Те водители, что стали участниками аварии до того, как страховщик объявил себя банкротом, находятся в лучшем положении. Заручившись поддержкой хорошего адвоката, они могут добиться выплат через суд. Но здесь важно помнить, что на счету буквально каждая минута. Средства, вырученные от реализации имущества фирмы, пойдут на погашение долгов, но всем денег не хватит. Именно поэтому необходимо встать в «очередь» как можно раньше.
А вообще, дабы не оказаться в подобной ситуации, лучше при выборе страховщика отдавать предпочтения крупным компаниям с отличной репутацией. Да, скорее всего за полис КАСКО вы переплатите. Но если вдруг наступит страховой случай, вам с высокой долей вероятности не придется проливать горькие слезы над разбитым корытом.