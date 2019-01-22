Кто и зачем скупает сработавшие подушки безопасности

Автомобили, побывавшие в серьезных ДТП — лакомый кусок для предпринимателей, промышляющих разборкой машин и дальнейшей перепродажей запчастей. Они выкупают поврежденный транспорт у владельца за сущие копейки, а уцелевшие или восстановленные детали «раздают» втридорога, откладывая денежку на вожделенную недвижимость у моря.
Особую ценность для торговцев представляют сработавшие подушки безопасности. Они, опять же, забирают эирбеги у собственников по минимальному прайсу — «реставрируют» их и выставляют на продажу. Первая проблема заключается в том, что вся реставрация, как правило, сводится к минимуму: ставятся первый попавшийся пиропатрон и новый блок, настроенный от балды умельцем дядей Васей.