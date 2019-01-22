Кто и зачем скупает сработавшие подушки безопасности

И что же делать? Вроде, и автомобиль нужно приводить в чувства, и домашним отказывать в долгожданной поездке на моря не хочется. Поразмыслив, многие водители, оказавшиеся в столь затруднительном положении, несутся со всех ног на «разборки», где можно отыскать все, что душе угодно. В том числе и восстановленные, а главное, дешевые подушки безопасности…

Водители, не лишенные инстинкта самосохранения, не станут покупать сомнительные эирбеги, даже если их предложат по очень привлекательной цене. Все-таки подушки — элемент системы активной безопасности, способный действительно сохранить жизнь, что подтверждено как многочисленными «лабораторными» испытаниями, так и реальными случаями из жизни.

Следовательно, на подушках безопасности лучше не экономить. При скромном бюджете возьмите на «разборках» кузовные элементы, а за эирбегами обратитесь к официальным дилерам или — если авторитейлеры доверия не вызывают — к крупным поставщикам с проверенной репутацией. Повторимся: вероятность того, что подушки, купленные на рынке, не сработают, слишком высока.