Кто и зачем скупает сработавшие подушки безопасности

Фото: www.bloomberg.com
Если к объявлениям вроде «куплю битый автомобиль» все уже более-менее привыкли, то публикации с содержанием «ищу сработавшие подушки безопасности» вызывают у многих пользователей Сети недоумение. Кто и — главное — зачем приобретает эирбеги, пришедшие в негодность, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Автомобили, побывавшие в серьезных ДТП — лакомый кусок для предпринимателей, промышляющих разборкой машин и дальнейшей перепродажей запчастей. Они выкупают поврежденный транспорт у владельца за сущие копейки, а уцелевшие или восстановленные детали «раздают» втридорога, откладывая денежку на вожделенную недвижимость у моря.

Особую ценность для торговцев представляют сработавшие подушки безопасности. Они, опять же, забирают эирбеги у собственников по минимальному прайсу — «реставрируют» их и выставляют на продажу. Первая проблема заключается в том, что вся реставрация, как правило, сводится к минимуму: ставятся первый попавшийся пиропатрон и новый блок, настроенный от балды умельцем дядей Васей.

Фото: boyacaradio.com

А вторая заключается в том, что подушки безопасности не рассчитаны на возможное восстановление и повторное использование. И потому многие деятели преподносят «оживленные» эирбеги заинтересованным лицам, как совершенно новые. По понятным причинам подобные товары очень опасны: никто не может гарантировать, что в экстренном случае они сработают как положено. Но даже несмотря на это, их покупают. И весьма охотно.

Те, кто пережил серьезную аварию, в результате которой сработали подушки, не понаслышке знают, что замена эирбегов — процедура не бюджетная. Скажем, если речь идет о недорогой иномарке, то работы вместе с запчастями выливаются в несколько десятков тысяч рублей. А учитывая тот факт, что помимо подушек, шоферу приходится восстанавливать как минимум еще и «кузовщину», ремонт встает в космическую сумму.

Фото: www.w3livenews.com

И что же делать? Вроде, и автомобиль нужно приводить в чувства, и домашним отказывать в долгожданной поездке на моря не хочется. Поразмыслив, многие водители, оказавшиеся в столь затруднительном положении, несутся со всех ног на «разборки», где можно отыскать все, что душе угодно. В том числе и восстановленные, а главное, дешевые подушки безопасности…

Водители, не лишенные инстинкта самосохранения, не станут покупать сомнительные эирбеги, даже если их предложат по очень привлекательной цене. Все-таки подушки — элемент системы активной безопасности, способный действительно сохранить жизнь, что подтверждено как многочисленными «лабораторными» испытаниями, так и реальными случаями из жизни.

Следовательно, на подушках безопасности лучше не экономить. При скромном бюджете возьмите на «разборках» кузовные элементы, а за эирбегами обратитесь к официальным дилерам или — если авторитейлеры доверия не вызывают — к крупным поставщикам с проверенной репутацией. Повторимся: вероятность того, что подушки, купленные на рынке, не сработают, слишком высока.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, запчасти, комплектующие
22 января 2019
147