Дилеры начали продавать обновленные Ford Transit в России без ПТС

Автозаводы России и других стран Евразийского экономического союза должны окончательно перейти на единую систему ЭПТС с 1 ноября. Но «Форд Соллерс Елабуга» делает это досрочно, и виртуальные паспорта у всех свежесобранных Ford Transit начнут оформлять уже с 1 октября.

Сейчас же к ретейлерам Москвы и Санкт-Петербурга отправлена пробная партия фургонов и микроавтобусов с электронными паспортами транспортных средств.

Кстати, в начале сентября с конвейеров начали сходить обновленные «Транзиты» с усовершенствованными креслами, доработанным интерьером и модернизированной несущей конструкцией кузова.

Стоит напомнить, что первым заводом, кто начал отгружать дилерам автомобили без бумажных ПТС, стало предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке, где собирают кроссоверы Mazda CX-5 и CX-9, а также седаны Mazda6.