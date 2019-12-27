Почему зимние шипованные шины не могут быть бракованными

Производители покрышек далеко не всегда самостоятельно занимались интеграцией шипов в свои шины. Зачастую, это отдавалось на откуп дилерам, поэтому качество и даже сама форма шипа могла отличаться: какой дяде Васе попал под руку, такой и вставили: пусть покупатель разбирается. Естественно, служил этот продукт «совместного производства» не долго, а страдал не только конечный потребитель, но и реноме бренда. Одним словом, надо было забирать все процессы под свой контроль, чем шинники повально и занялись. Теперь все шины оснащают шипами на том же заводе, где их и произвели. Исключения, конечно, бывают, но это лишь подтверждает общее правило.

Итак, после долгого и сложного процесса изготовления, новенькая покрышка прибывает на склад, пройдя последнюю проверку, в которой участвует не только техника, но и человек. «Галочка» получена, и можно отправляться на хранение. Постойте, да ведь в ней нет шипов! Конечно нет, ведь их инсталлируют позже, на заключительном этапе.