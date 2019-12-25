В Москве подорожает эвакуация неправильно припаркованных автомобилей

С 1 января 2020 года для мотоциклов и «легковушек» с моторами мощностью до 80 л. с. эвакуация обойдется в 3400 рублей вместо 3200. Машины категории В, вооруженные двигателями с отдачей от 80 до 250 «лошадей», увезут на спецстоянку за 5400 (сейчас — 5200 рублей). А авто с агрегатами мощнее 250 сил — за 7600 рублей (до индексации — 7400).
В АМПП отметили, что ведомство сохранило льготные цены. То есть, все вышеупомянутые суммы ниже фактической стоимости перемещения. Например, для самой распространенной категории В с моторами от 80 до 250 л. с. ценник скинули на 40%. Эвакуация грузовиков и негабаритных автомобилей выльется владельцам в 50 600 рублей (вместо 49 200). Здесь никаких льгот не предусмотрено.
Однако о том, что стоимость «услуги» АМПП по эвакуации авто гораздо выше рыночных говорит тот факт, что многие столичные фирмы, занимающиеся подобным бизнесом, берут с граждан гораздо меньше: Мотоциклы,гидроциклы,снегоходы — от 1500 ₽ за перевозку м отоцикла, от 1600 ₽ — за легковые автомобили, от 2300 ₽– за авто представительского классса, от 2500 ₽ — за «Газели» и минивэны. И даже эвакуация спецтехники стоит у частников всего 3000.
Повысится и стоимость хранения транспорта: штрафстоянка для двухколесной техники в сутки будет оцениваться в 540 рублей (+20 рублей), для машин категории В и D с максимальной массой до 3,5 т — в 1050 (+₽50), D с максимальной массой выше 3,5 т, а также C, E и негабаритных автомобилей — в 2300 рублей (+100 «целковых»).
Стоит напомнить, что вышеуказанные цены на спецстоянку тоже льготные и действуют 60 суток с момента получения авто. Кроме того, владельцы, оплатившие перемещение и хранение до того, как забрать машину, получают дополнительную скидку в 25%.
Кстати, «Московский паркинг» назвал улицы, откуда чаще всего в уходящем году эвакуировали авто, поставленные не по правилам. Лидером антирейтинга стала Пресненская набережная, второе место досталось Кутузовскому проспекту, а тройку лидеров замыкает Варшавское шоссе. Ознакомиться со статистикой подробнее можно здесь.