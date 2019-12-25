В Москве подорожает эвакуация неправильно припаркованных автомобилей

С 1 января 2020 года для мотоциклов и «легковушек» с моторами мощностью до 80 л. с. эвакуация обойдется в 3400 рублей вместо 3200. Машины категории В, вооруженные двигателями с отдачей от 80 до 250 «лошадей», увезут на спецстоянку за 5400 (сейчас — 5200 рублей). А авто с агрегатами мощнее 250 сил — за 7600 рублей (до индексации — 7400).

В АМПП отметили, что ведомство сохранило льготные цены. То есть, все вышеупомянутые суммы ниже фактической стоимости перемещения. Например, для самой распространенной категории В с моторами от 80 до 250 л. с. ценник скинули на 40%. Эвакуация грузовиков и негабаритных автомобилей выльется владельцам в 50 600 рублей (вместо 49 200). Здесь никаких льгот не предусмотрено.

Однако о том, что стоимость «услуги» АМПП по эвакуации авто гораздо выше рыночных говорит тот факт, что многие столичные фирмы, занимающиеся подобным бизнесом, берут с граждан гораздо меньше: Мотоциклы,гидроциклы,снегоходы — от 1500 ₽ за перевозку м отоцикла, от 1600 ₽ — за легковые автомобили, от 2300 ₽– за авто представительского классса, от 2500 ₽ — за «Газели» и минивэны. И даже эвакуация спецтехники стоит у частников всего 3000.