Шипы на асфальте: тест новых зимних шин Bridgestone Ice Cruiser 7000S

Не думайте, что я начну сейчас рассказывать о «семитысячнике», купленном три-четыре года назад и снятом производителем с продаж еще в 2017 году — теста подержанных колес нам еще не хватало! Нет, речь идет о настоящей новинке сезона, вернувшейся к нам модели Bridgestone Ice Cruiser 7000, но с приставкой «S». Назвать ее новым поколением, конечно, нельзя — это, скорее, рестайлинг некогда очень популярной у россиян покрышки. Сильно модернизированная, она, по мнению изготовителя, стала еще более безопасной, долговечной и комфортной. Так ли это на самом деле я и решил испытать, что называется, на себе.

И тут надо сказать, что на Ice Cruiser 7000 я уже встречался лет пять назад. Из ее положительных качеств в памяти осталось очень достойное торможение на мокром асфальте, вполне приемлемое — на сухом, и довольно вялое — на льду. Из явных минусов помню нелюбовь «японки» к глубокому снегу и излишние жесткость и шумность. И учитывая, что теперь этот Cruiser варят в Росиии, можно было ожидать, что если что-то и изменилось, то явно не в лучшую сторону.

С другой стороны, Bridgestone, отлично зарекомендовавший себя и в мире, и в нашей стране нешипованной зимней резиной премиального класса, сегодня очень активно внедряется в другие сегменты. Иначе говоря, выводя на рынок новую бюджетную «шиповку», не должен допустить ни малейшего прокола.