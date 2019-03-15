Шипы на асфальте: тест новых зимних шин Bridgestone Ice Cruiser 7000S

Фото 2qm.ru
Еще немного, еще чуть-чуть — и пора будет ехать на шиномонтаж, переобуваться. Чтобы на очередные полгода забыть о подлостях обледенелых дорога, мерзком глубоком снеге на нечищенном проселке по дороге к даче и лишних децибелах в салоне, вызванных шумными шипованными покрышками. Впрочем, если въезжая в уходящую зиму вы не слишком сэкономили на резине, то, скорее всего, ни скользкие трассы, ни заметенные грейдеры, ни акустический диссонанс не причинили вам особого вреда и дискомфорта. А что до меня, то я рискнул «перезимовать» на бюджетных — 5000 рублей за покрышку — шинах Bridgestone Ice Cruiser 7000S. И вот, что из этого вышло…
Александр Ростарчук

Не думайте, что я начну сейчас рассказывать о «семитысячнике», купленном три-четыре года назад и снятом производителем с продаж еще в 2017 году — теста подержанных колес нам еще не хватало! Нет, речь идет о настоящей новинке сезона, вернувшейся к нам модели Bridgestone Ice Cruiser 7000, но с приставкой «S». Назвать ее новым поколением, конечно, нельзя — это, скорее, рестайлинг некогда очень популярной у россиян покрышки. Сильно модернизированная, она, по мнению изготовителя, стала еще более безопасной, долговечной и комфортной. Так ли это на самом деле я и решил испытать, что называется, на себе.

И тут надо сказать, что на Ice Cruiser 7000 я уже встречался лет пять назад. Из ее положительных качеств в памяти осталось очень достойное торможение на мокром асфальте, вполне приемлемое — на сухом, и довольно вялое — на льду. Из явных минусов помню нелюбовь «японки» к глубокому снегу и излишние жесткость и шумность. И учитывая, что теперь этот Cruiser варят в Росиии, можно было ожидать, что если что-то и изменилось, то явно не в лучшую сторону.

С другой стороны, Bridgestone, отлично зарекомендовавший себя и в мире, и в нашей стране нешипованной зимней резиной премиального класса, сегодня очень активно внедряется в другие сегменты. Иначе говоря, выводя на рынок новую бюджетную «шиповку», не должен допустить ни малейшего прокола.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Да и российское производство бренда, автоматизированное чуть ли не на 100% и имеющее многоуровневый контроль качества выпускаемой продукции (прямые инвестиции составили более $350 млн.), в свое время произвело на меня впечатление. Так или иначе, но, переодев свой пятилетний Opel Astra в Bridgestone Ice Cruiser 7000S, я был готов к сюрпризам. И они последовали.

Так, например, проведя 90% холодного сезона в Москве (пробег составил около 10 000 км), где, не считая парочки февральских снегопадов, под колесами всегда был чистый асфальт, я был приятно удивлен тем, что не потерял ни одного шипа. Тут, похоже, свою роль сыграли и оптимизация длины шипа, и его дизайн, и оптимизированное посадочное гнездо, и «игра» химиков с резиновой смесью, из которой изготавливается разные слои покрышки. Отличный результат. Другое дело, как эти «вечные» шипы ведут себя на сложных покрытиях.

По идеальному льду Байкала я, конечно, не гонял, но что такое зимние столичные эстакады и мосты знаю очень хорошо. Впрочем, и обычные городские дороги, залитые реагентами, по утру (особенно после перманентных дневных оттепелей) представляют собой ту еще полосу препятствий. И что касается торможения, то в этой дисциплине 7000S явно не подведет. Мертвой хваткой в лед она не вгрызается, но при адекватной манере езды не заставляет нервничать, даже если ты чувствуешь, что попал на реальный каток. То же самое и с разгоном — до пробуксовки дело не доходит никогда, хотя и очень резвых стартов добиться не удается. Одним словом, если говорить о сцепных свойствах модели на льду, то — в том числе и благодаря шипам — ей можно поставить твердую «четверку».

Фото avtovzglyad.ru

Любопытно, что съезжая с пусть и ледяной, но дороги, на сильно заметенное снегом направление, Ice Cruiser 7000S несколько теряется. То есть стартует по глубокому и рыхлому снегу неохотно: откровенно не пробуксовывает (этому препятствуют зубчатые наружные стенки плечевых блоков), но идет внятаг. Однако затем выравнивается и дорогу уже держит хорошо, ровно. Если же снег укатан, то тут проблем нет ни с разгоном, ни с торможением, ни с управляемостью — все очевидно и предсказуемо. К тормозным же способностям и умениям претензий нет никаких. В общем, за «снежный тест» — опять «четверка».

Зато твердые «пять балов» можно поставить этим русско-японским шинам за разгон, управляемость и торможение что на сухом, что на влажном зимнем асфальте — никаких неприятных сюрпризов они не приготовят. Благодаря, в том числе, и крупным шашкам центральной части протектора, и повышенной жесткости блоков так называемых плечевых зон, и обилию ламелей.

И еще одна «пятерка» — за противодействие аквапланированию. С ним очень успешно борются два кольцевых канала и развитая сеть широких направленных к центру наклонных канавок. Благодаря им, вода и снежная каша быстро отводятся из зоны контакта.

Фото avtovzglyad.ru

И, пожалуй, единственным разочарованием стала шумность этой новинки сезона — от этой наследственной болезни семейство Ice Cruiser 7000 пока, увы, не избавилось. Шины хорошо слышно чуть ли не во всех режимах езды. И хотя понятно, что эта хворь свойственна практически всем зимним — и особенно шипованным — шинам, но здесь инженеры и конструкторы Bridgestone явно недоработали, за что и получают заслуженный «трояк».

И если подводить итоги, то шины Bridgestone Ice Cruiser 7000S, набравшие в пяти, предложенных порталом «АвтоВзгляд», дисциплинах среднюю оценку 4,2 балла, можно считать одним из лучших предложений на рынке. А учитывая их более, чем демократичную цену — особенно.

шины, покрышки, зимние шины
16 марта 2019
3