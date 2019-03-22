Сколько автомобилей с «автоматом» купили в России

В прошлом году на российском рынке, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), было продано 1,8 млн. легковых автомобилей и легкой коммерческой техники. Аналитики подсчитали, сколько из них пришлось на машины, оснащенные автоматической коробкой передач.
Светлана Ермолаева

За указанный период автомобили с «автоматом» приобрели около 941 000 покупателя — более 50% от общего объема. Если быть точнее, то легковушки с классической АКП (гидромеханическая коробка передач) забрали от дилеров 762 700 россиянина.

Гораздо меньше машин автостроители сбыли с бесступенчатым вариатором — 128 700, что составляет долю в 7,7%. Еще меньше продаж пришлось на автомобили с роботизированной коробкой передач: по сообщению агентства «Автостат» таких машин реализовано 49 600 единиц (3%).

Стоит отметить, что уже третий год подряд объемы реализованных авто с АКП превышают долю проданных машин на «механике». Напомним, что самым популярным брендом в прошлом году стала LADA (360 204 проданных автомобилей), освоившая автоматические коробки около семи лет назад. Второе место заняла компания KIA (227 584 экземпляра), а в третью строчку — Hyundai с показателем в 178 269 машин.

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22 марта 2019
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