Добить подранка: как следователи МВД делают «крайним» невиновного водителя

Чудовищная в своем цинизме история, разбираясь в которой которой возникают нехорошие подозрения в отношении омских следователей, стала известна порталу «АвтоВзгляд». Правоохранители по совершенно невнятным причинам уже полтора года не могут расследовать обстоятельства кровавой, но достаточно заурядной для российских дорог автоаварии.
Максим Строкер

Злополучное происшествие имело место еще 5 октября 2017 года. Олег Изофатенко ехал в Омск по делам на своем внедорожнике Great Wall Hover. Погода была снежная и скорость водитель держал небольшую. И в районе населенного пункта Седельниково Омской области ему в лоб со встречной полосы вылетел Nissan X-Trail, за рулем которого был Сергей Харин.

Согласно протоколу, составленному сотрудниками ГИБДД, пострадавший ехал по своей правой стороне, ПДД не нарушал, был трезв, машина исправна, что зафиксировано первым протоколом полиции на месте ЧП.

– Когда увидел летящий навстречу автомобиль, сбросил скорость, в момент аварии на спидометре было около 40 км/ч, — рассказал Изофатенко, когда пришел в сознание в больнице.

Однако все равно удар от столкновения с прилетевшим со «встречки» Nissan был такой силы, что его Hover отправился под списание, а его водителя буквально вырезали из искореженного металла. Медэкспертиза признала факт причинения «тяжкого вреда здоровью по признаку опасности жизни». Настолько тяжкого, что после аварии Изофатенко, находящегося в коме, вертолетом доставили в Омскую областную больницу.

Больше месяца человек провел в реанимации нейрохирургического отделения клиники. Перенес не одну операцию, в том числе по вмешательству в головной мозг, ему пришивали надорванное ухо….

Всего в больнице он лечился в течение двух месяцев. Затем — Центр реабилитации, где пострадавший восстанавливался еще месяц. Но в итоге все-равно — инвалидность… Казалось бы, все следствию понятно. Обстоятельства аварии ясны, есть пострадавший, есть водитель машины, выехавшей на встречную полосу, есть решение трассологической экспертизы — принимай процессуальное решение и отправляй материалы дела в суд.

Но тут в уголовном процессе вокруг виновника ДТП гражданина Харина С. В. начались удивительные пертурбации. Следствие начало назначать все новые и новые автотехнические экспертизы. Всего их на данный момент проведено аж четыре штуки.

Так, согласно самому протоколу ГИБДД с места трагедии, пострадавший Изофатенко ехал по своей стороне, Правил дорожного движения не нарушал. Это подтверждают и фотографии, сделанные на месте происшествия.

Однако водитель Харин, возможно, в какой-то момент решил переложить свою вину в на оппонента: по его инициативе проведена дополнительная экспертиза, по результатам которой пострадавший внезапно стал виновником ДТП.

Затем была третья экспертиза, вновь вину с Изофатенко снявшая. Далее появилось заключение независимых экспертов из УМВД России по Омской области, где тоже говорится о невиновности Изофатенко. Однако все это не смутило следователя.

И в конце концов, позволило ему 17 августа 2018 года уголовное дело приостановить — «в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Подписал этот документ в то время врио руководителя СО ОМВД России по Горьковскому району Омской области капитан юстиции Петросян А. Р.

А 24 сентября 2018 года это постановление было отменено руководителем СО ОМВД России по Горьковскому району, подполковником юстиции Трифоновым С. Е., и «предварительное следствие по уголовному делу возобновлено и установлен срок дополнительного следствия 1 месяц». Подписал документ старший следователь СО ОМВД России по Горьковскому району, майор юстиции Герасименко Е. Б.

С тех пор прошел не один месяц, а более полугода, однако кристально прозрачное уголовное дело о ДТП с места не сдвинулось.

Зато 6 марта 2019 года все материалы дела почему-то направлены из Омской области в… Новосибирск! На экспертизу в ФБУ Сибирский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, чтобы «разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения».

Мы, конечно, не можем кого-либо огульно обвинять в неких коррупционных проявлениях. Однако само по себе это гениальное в свое беспардонности затягивание немудреного уголовного дела настораживают, назовем это так.

А в свете попыток виновника аварии — местного успешного бизнесмена г-на Харина — назначить виноватым самого пострадавшего, превращают эту настороженность в откровенные подозрения.

Ведь если следствие официально назовет его виновником аварии, где человек получил тяжкие телесные повреждения, ему будет грозить до 3-х лет лишения свободы и до трех лет запрета садиться за руль — по статье 264 УК. В общем, есть у Сергея Харина все основания всеми силами и средствами сопротивляться установлению истины в этом дел, есть!

встречная полоса, ПДД, КоАП, ущерб, возмещение ущерба, авария, ГИБДД, автоуголовка, уголовный кодекс
22 марта 2019
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