Добить подранка: как следователи МВД делают «крайним» невиновного водителя

Злополучное происшествие имело место еще 5 октября 2017 года. Олег Изофатенко ехал в Омск по делам на своем внедорожнике Great Wall Hover. Погода была снежная и скорость водитель держал небольшую. И в районе населенного пункта Седельниково Омской области ему в лоб со встречной полосы вылетел Nissan X-Trail, за рулем которого был Сергей Харин.

Согласно протоколу, составленному сотрудниками ГИБДД, пострадавший ехал по своей правой стороне, ПДД не нарушал, был трезв, машина исправна, что зафиксировано первым протоколом полиции на месте ЧП.

– Когда увидел летящий навстречу автомобиль, сбросил скорость, в момент аварии на спидометре было около 40 км/ч, — рассказал Изофатенко, когда пришел в сознание в больнице.

Однако все равно удар от столкновения с прилетевшим со «встречки» Nissan был такой силы, что его Hover отправился под списание, а его водителя буквально вырезали из искореженного металла. Медэкспертиза признала факт причинения «тяжкого вреда здоровью по признаку опасности жизни». Настолько тяжкого, что после аварии Изофатенко, находящегося в коме, вертолетом доставили в Омскую областную больницу.