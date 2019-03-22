Как гаишники штрафуют водителей за наклейки на машине

Начнем с того, что вас накажут на 5000 рублей, если вам взбредет в голову самовольно, без соответствующих оснований, украсить свою «ласточку» знаком «Инвалид» или специальными цветографическими схемами такси (пункт 4.1 статьи 12.5 КоАП). А если вы решили самостоятельно замаскировать ее под спецтранспорт — полицию, «скорую помощь», МЧС, ФСО или любую другую оперативную службу, то у вас будет верный шанс расстаться с «правами» на полтора года (пункт 6 статьи 12.5 КоАП).

Разместив на кузове своей машины рекламные наклейки с использованием чужого товарного знака без соответствующей документации, вы подвергнитесь штрафу в размере 10 000 рублей. Но речь уже идет не о ПДД, а о пункте 1 статьи 20 Федерального закона «О рекламе», который гласит, что размещение рекламы на транспортном средстве осуществляется на основании договора, заключаемого рекламодателем с его собственником. Так что не каждый таксист имеет право просто так забрендировать свое авто с помощью наклеек «Яндекс.Такси».

Если вы хотите выделиться и украсить свою машину понравившимся изображением, то главное, чтобы его содержание не нарушало российское законодательство.