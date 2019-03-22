Как гаишники штрафуют водителей за наклейки на машине

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Наклейки, которые мы периодически видим на кузовах автомобилей бывают разные — опознавательные, рекламные, декоративные и те, что оставляют после себя представители общественных организаций типа «СтопХам». Нетрудно догадаться, что по закону клеить на машину можно далеко не все и не куда попало, иначе можно нарваться на серьезные санкции.
Иван Флягин

Начнем с того, что вас накажут на 5000 рублей, если вам взбредет в голову самовольно, без соответствующих оснований, украсить свою «ласточку» знаком «Инвалид» или специальными цветографическими схемами такси (пункт 4.1 статьи 12.5 КоАП). А если вы решили самостоятельно замаскировать ее под спецтранспорт — полицию, «скорую помощь», МЧС, ФСО или любую другую оперативную службу, то у вас будет верный шанс расстаться с «правами» на полтора года (пункт 6 статьи 12.5 КоАП).

Разместив на кузове своей машины рекламные наклейки с использованием чужого товарного знака без соответствующей документации, вы подвергнитесь штрафу в размере 10 000 рублей. Но речь уже идет не о ПДД, а о пункте 1 статьи 20 Федерального закона «О рекламе», который гласит, что размещение рекламы на транспортном средстве осуществляется на основании договора, заключаемого рекламодателем с его собственником. Так что не каждый таксист имеет право просто так забрендировать свое авто с помощью наклеек «Яндекс.Такси».

Если вы хотите выделиться и украсить свою машину понравившимся изображением, то главное, чтобы его содержание не нарушало российское законодательство.

Иначе, если правоохранительные органы распознают на вашем авто порнографию или фашистские лозунги, то вам грозит уголовный срок.

А кроме того, не стоит злоупотреблять наклейками со светоотражающими элементами, поскольку сотрудник ГИБДД их может квалифицировать как световые приборы. Пункт 3 статьи 12.5 КоАП запрещает управление транспортным средством, у которых режим работы световых приборов не соответствует установленным требованиям и предусматривает за это лишение «прав» на целый год.

Имейте в виду, что любые стикеры не стоит наклеивать на лобовое и передние боковые стекла автомобиля: пункт 7.3 «Перечня неисправностей при которых запрещается эксплуатация ТС» запрещает ездить на машинах, если на них «нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя». К тому же, «Технический регламент Таможенного союа» гласит, что светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. В обратном случае, в соответствии с пунктом 1 статьи 12.5 КоАП, предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

И, конечно, вас ждут более серьезные санкции, если вы заклеите регистрационные номера — лишение «прав» на три месяца (пункт 2 статьи 12.2 КоАП).

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23 марта 2019
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