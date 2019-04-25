Почему вредно пользоваться камерой заднего вида

Чего только не понапридумано в мире для облегчения жизни человека, сидящего за рулем. Некогда, на заре этого процесса, примитивные «парктроники» в кратчайшие сроки запищали в салонах машин всех марок и ценовых сегментов.

А сейчас ассистенты парковки, умеющие почти без участия водителя «втыкать» машину на свободнео место у бордюра, не устанавливаются сейчас разве что на самые бюджетные модели. То же самое с камерами, показывающими водителю, что происходит вокруг машины.

Причем наиболее востребованной из них не без оснований считается камера заднего вида, активирующаяся одновременно с включением заднего хода в трансмиссии авто. Ею теперь комплектуются даже самые бюджетные модели корейских брендов, не говоря уж о прочих авто. И водитель с удовольствием пользуется камерой, показывающей происходящее сзади.

К чему это приводит, автор этих строк наблюдал самолично. Собственно, случай, свидетелем которого довелось оказаться, и подвиг на написание этой заметки. Произошел он во дворе моего дома.