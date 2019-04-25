Почему вредно пользоваться камерой заднего вида

Автопроизводители все больше и больше «балуют» автовладельцев, предлагая им все новые опции, упрощающие те или иные аспекты управления машиной. Но далеко не всегда это идет на пользу.
Максим Строкер

Чего только не понапридумано в мире для облегчения жизни человека, сидящего за рулем. Некогда, на заре этого процесса, примитивные «парктроники» в кратчайшие сроки запищали в салонах машин всех марок и ценовых сегментов.

А сейчас ассистенты парковки, умеющие почти без участия водителя «втыкать» машину на свободнео место у бордюра, не устанавливаются сейчас разве что на самые бюджетные модели. То же самое с камерами, показывающими водителю, что происходит вокруг машины.

Причем наиболее востребованной из них не без оснований считается камера заднего вида, активирующаяся одновременно с включением заднего хода в трансмиссии авто. Ею теперь комплектуются даже самые бюджетные модели корейских брендов, не говоря уж о прочих авто. И водитель с удовольствием пользуется камерой, показывающей происходящее сзади.

К чему это приводит, автор этих строк наблюдал самолично. Собственно, случай, свидетелем которого довелось оказаться, и подвиг на написание этой заметки. Произошел он во дворе моего дома.

Внимание привлекла машина соседки, которая в течении 15 минут безуспешно пыталась припарковаться кормой к бордюру между соседними авто. Зрелище было тем удивительней, что ранее мадам ежедневно с легкостью осуществляла подобный маневр за считанные секунды.

А тут — полная беспомощность! Я удивился происходящему настолько, что не поленился подойти и поинтересоваться у автовладелицы — все ли с ней в порядке, не приболела ли?! Оказалось, что девушка себя чувствует прекрасно. Зато вот камера заднего вида в ее машине «накрылась». И все, сдавать назад гражданка просто не может!

Воспринимать информацию с зеркал заднего вида — вообще никак. Чувство габаритов машины отсутствует напрочь. И водитель вот с такой квалификацией ежедневно ездит по дорогам общего пользования! Что-то подсказывает, что пользователей камер заднего вида с подобным уровнем водительского мастерства — десятки, если не сотни тысяч в нашей стране.

А если бы этих видеоустройств не было, или водители сознательно старались ими пользоваться пореже, волей-неволей поддерживался бы у них навык ориентирования по зеркалам, чувство габарита имелось бы. Глядишь — и аварий на дорогах поменьше было бы…

парковка, автошколы, ДТП
25 апреля 2019
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