Какие автомобили лучше всего раскупаются на вторичном рынке России

Основная доля вторичного рынка пришлась на автомобили так называемого «гольф-класса». Машины C-сегмента разошлись в количестве 113 259 машин, снизив динамику на 13,4%. К этому классу относятся, к примеру, VW Golf, Audi A3, Ford Focus и KIA Ceed.

Второе место в рейтинге досталось кроссоверам и внедорожникам с показателем в 92 912 единиц, уменьшившим сбыт на 2%. Тройку лидеров замыкают легковые машины малого класса по европейской классификации: «бэушки» B-сегмента перепродали 83 129 покупателям (-7,6%). Среди них: Ford Fiesta, Audi A1, BMW 1-й серии и Hyundai Getz.

На четвертой строчке оказались автомобили среднего класса или по-иному D-сегмента (27 009 единиц, −25%). А на пятой прописалась продукция переходного сегмента B+ (22 010 экземпляров, +2,8%). За ними следуют, по данным агентства «Автостат-Инфо», «бизнесс-класс» (20 411 авто, −17%), минивэны (10 601 машина, −41,6%), малолитражки класса A (6582 автомобиля, −3,8%) и люксовые авто с пробегом (4308 штук, −15%).

Напомним, что аналитики, опираясь на мартовские подсчеты, определили, в каких регионах лучше всего расходились подержанные автомобили. Лидером хит-парада назвали Подмосковье.