За что казахских полицейских пересадили на китайские автомобили

Похоже, не очень-то оправдали себя в действии автомобили французской Peugeot, японской Mitsubishi и чешской Skoda — на службу казахстанской полиции поступили китайские кроссоверы местного же производства — то ли радоваться, то ли соболезновать — JAC S3.
Ефим Розкин

Согласно условиям тендера, правоохранителям г. Костанай придется ездить именно на «китайцах». Причем речь идет, как о придорожных полицейских, так и о сотрудниках иных ведомственных департаментов.

Автомобили, доставшиеся служивым, выпущены на подконтрольном JAC Motors заводе «СарыаркаАвтоПром». Машины собираются мелкоузловым методом, включая сварку и окраску.

Два года назад, кстати, местные полицейские закупили полсотни кроссоверов JAC S3. Вероятно, остались довольны. Как минимум, ценой.

В России, напомним, модель продается в трех вариантах исполнения и с безальтернативным 109-сильным бензиновым мотором. Прайс-лист начинается от 749 000 рублей.

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31 июля 2019
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