Почему выгодно покупать подержанные машины европейских марок, ввезенные из Китая

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На фоне падение автомобильного рынка в Китае, которое было отмечено впервые за десять лет, в качестве стимулирующей меры правительством было принято решение об экспорте подержанных автомобилей за пределы страны. В качестве регионов-адресатов, куда была отправлена первая партия из 300 автомобилей — Россия, Камбоджа, Нигерия и Мьянма. В тонкостях китайской инициативы мы разбирались вместе с ее непосредственными участниками.
Денис Филатов

Впрочем, сперва стоит сказать, что вся эта шумиха о начале поставок китайской «вторички» — не более, чем надутый прессой пузырь. Ни о каких крупных поставках, по крайней мере сейчас, речи не идет. А та самая партия из 300 автомобилей, разбросанная по странам, в которые предполагается экспорт, есть не что иное, как тестирование механизмов этого самого экспорта. Полноценная же реализация проекта займет не один месяц.

Итак, аттестованных компаний, получивших разрешение экспортировать китайскую «вторичку», около двадцати — это китайские автопроизводители, присутствующие в России и странах СНГ. Наряду с ними получила сертификат одобрения и компания China Good Car, специализирующаяся на продаже автомобилей с пробегом в Китае, где у нее расположены четыре огромных центра по выкупу и продаже подержанных машин. Собственно, ее руководитель, господин Ван Сяолун, и помог нам внести ясность во всю эту историю.

Вывозить из КНР можно легковые автомобили, кроссоверы, грузовики и микроавтобусы как китайских марок, так и тех, что произведены на совместных предприятиях с европейскими, японскими и другими брендами. Потолок экспорта ограничен лишь спросом. Приоритет отдается автомобилям из корпоративных парков, что, собственно, логично — они дешевле. Но не означает ли это, что экспортировать будут всякий хлам?

Оказывается, нет. Год выпуска автомобилей, идущих на экспорт, четко прописаны — от 3 до 5 лет. Начальная цифра китайской «вторички» продиктована российским законодательством, которое считает автомобили в возрасте до трех лет новыми. А конечный допустимый возраст — результат китайского законодательства, допускающее к экспорту автомобили, до окончания срока службы которых осталось как минимум два года (в Китае для автомобилей корпоративных парков срок использования ограничен, и составляет 6—7 лет, после чего автомобили списывают, и перепродать их в нутрии страны уже нельзя).

Как отметил Ван Сяолун, экспортируемые автомобили, в зависимости от модели, комплектации и состояния, будут предлагаться в ценовом диапазоне от 600 000 до 1,2 млн. рублей. При этом г-н Ван Сяолун назвал порталу «АвтиоВзгляд» четыре причины, по которым стоит покупать подержанные автомобили из Китая:

Руководитель China Good Car Ван Сяолун

– Во-первых, — говорит он, — климат в Китае гораздо благоприятней, чем в России и странах СНГ, из-за чего ввезенные автомобили будут иметь меньше проблем, скажем, с коррозией. Во-вторых, китайские дороги гораздо лучше, то есть износ элементов подвески и самих автомобилей будет небольшим. В-третьих, учитывая национальный менталитет, китайцы аккуратно пользуются автомобилями, что, в свою очередь, так же уменьшает износ агрегатов и салона автомобилей. И, наконец, надо учитывать, что втопроизводство в Китае — одно из самых лучших и технологичных. Компании с мировыми именами делают здесь автомобили, коробки передач, системы полного привода, собирают моторы. И все это в огромном количестве отправляется на экспорт в другие страны. Другими словами, ни проблем с качеством, ни с запчастями у покупателей подержанных авто из Китая не будет…

Кстати, с логистикой китайцы уже определились — везти будут по железной дороге. Оказывается, это не существенно дороже, чем морем. Продавать же транспортные средства планируется через аукционы и дилерские сети.

Для тех, кто боится «конструкторов», «утопленников», сгоревших авто, автомобилей побывавших в серьезных ДТП, со скрученным пробегом, заложенных в банк или краденных, есть хорошая новость: такие за границу Китая не поедут.

Перед отправкой на экспорт каждая машина должна будет пройти обязательную проверку (такую же, как проходят ее новые автомобили). Если потребуется мелкий ремонт или покраска, то их обязательно сделают еще в Китае. Затем автомобили еще раз проверят уже на месте, непосредственно перед продажей. Еще одно обязательное условие экспорта — машины должны соответствовать международным стандартам, подтвержденным международными сторонними организациями, такими, как TÜV.

Помимо инструментов реализации китайских «бэушек» (в частности, кредитование), на рынках, где предполагается сбыт, по словам Ван Сяолуна будет организована и сервисная поддержка: продажа автозапчастей, техническое обслуживание и ремонт. Для этого будут построены флагманские салоны, создана сеть салонов по продаже и обслуживанию, а так же склады запчастей. Предполагается, что на подержанные китайские автомобили возрастом от 3 до 5 лет, будет предоставляться гарантия 6 месяцев или 10 000 км пробега.

А теперь о том, куда будут поставлять всю эту технику. Партия всего из 5-и автомобилей, ввезенная в Россию, является лишь проверкой того, как работают процессы импорта, схемы ввоза и логистики в нашей стране. Основным же рынком сбыта являются страны СНГ, где нет массового автопроизводства, а так же страны Юго-восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки и Восточной Европы.

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20 августа 2019
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