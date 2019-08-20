Почему выгодно покупать подержанные машины европейских марок, ввезенные из Китая

Вывозить из КНР можно легковые автомобили, кроссоверы, грузовики и микроавтобусы как китайских марок, так и тех, что произведены на совместных предприятиях с европейскими, японскими и другими брендами. Потолок экспорта ограничен лишь спросом. Приоритет отдается автомобилям из корпоративных парков, что, собственно, логично — они дешевле. Но не означает ли это, что экспортировать будут всякий хлам?

Оказывается, нет. Год выпуска автомобилей, идущих на экспорт, четко прописаны — от 3 до 5 лет. Начальная цифра китайской «вторички» продиктована российским законодательством, которое считает автомобили в возрасте до трех лет новыми. А конечный допустимый возраст — результат китайского законодательства, допускающее к экспорту автомобили, до окончания срока службы которых осталось как минимум два года (в Китае для автомобилей корпоративных парков срок использования ограничен, и составляет 6—7 лет, после чего автомобили списывают, и перепродать их в нутрии страны уже нельзя).

Как отметил Ван Сяолун, экспортируемые автомобили, в зависимости от модели, комплектации и состояния, будут предлагаться в ценовом диапазоне от 600 000 до 1,2 млн. рублей. При этом г-н Ван Сяолун назвал порталу «АвтиоВзгляд» четыре причины, по которым стоит покупать подержанные автомобили из Китая: