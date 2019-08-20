Почему выгодно покупать подержанные машины европейских марок, ввезенные из Китая

Впрочем, сперва стоит сказать, что вся эта шумиха о начале поставок китайской «вторички» — не более, чем надутый прессой пузырь. Ни о каких крупных поставках, по крайней мере сейчас, речи не идет. А та самая партия из 300 автомобилей, разбросанная по странам, в которые предполагается экспорт, есть не что иное, как тестирование механизмов этого самого экспорта. Полноценная же реализация проекта займет не один месяц.
Итак, аттестованных компаний, получивших разрешение экспортировать китайскую «вторичку», около двадцати — это китайские автопроизводители, присутствующие в России и странах СНГ. Наряду с ними получила сертификат одобрения и компания China Good Car, специализирующаяся на продаже автомобилей с пробегом в Китае, где у нее расположены четыре огромных центра по выкупу и продаже подержанных машин. Собственно, ее руководитель, господин Ван Сяолун, и помог нам внести ясность во всю эту историю.