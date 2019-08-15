Как УАЗ готовит суперсовременный «Патриот-2020»

Значительные инвестиции в размере 7 млрд. руб. позволят заводу сократить отставание от конкурентов. Ведь сейчас модельный ряд УАЗа назвать современным можно лишь с большой натяжкой.

На данный момент известно, что ульяновцы работают над созданием глубоко модернизированной версии своего флагманского внедорожника «Патриот». Скорее всего, для машины предложат, как механическую коробку передач, так и «автомат». Тем более, что у УАЗа он теперь есть.

Ходят слухи и о появлении на «Патриоте» дизельного мотора от Ford.

Не умерла идея создать кроссовер УАЗ-3170. О нем портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Пока официальной информации о машине с несущим кузовом нет, но, предположим, что заводчане все же покажут этот автомобиль через пару лет.