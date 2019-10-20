Ньюскул против мейнстрима: сравнительный тест Mazda CX-5 и Mitsubishi ASX

Только первый, как настоящая звезда гламура, лоснится высокомерием, как будто только что сошел с подиума на модном показе в Токио. А второй выглядит попроще, но зато с лица позадиристее, и если уж он не из провинции, то точно со столичной окраины, где все много работают, громко отдыхают и никого не боятся. В общем, два абсолютно разных персонажа, хоть оба — с самого дальнего Востока.
Причем визуально их совсем не роднит даже общий задорный румяный окрас. Каждый из них давно примелькался на наших улицах, и у обоих было предостаточно времени заработать себе определенную репутацию, но даже если эту парочку увидеть впервые, облик каждого вселяет абсолютно разные эмоции.
«Мазда» длиннее «Митсу» на 255 мм (на 30 мм у нее больше колесная база), на 70 мм шире, на 50 мм выше, и этого ей вполне хватает выглядеть основательнее и солиднее. В свою очередь, ASX сложен крепче, коренастее и брутальнее.
Тонкие линии и плавные грани на кузове CX-5 выдают в нем потомственного аристократа, а более агрессивный «Митсу» с контрастными выштамповками и рельефным экстерьером похож на озорного, но работящего подростка.
В отличие от своего конкурента, ASX лишен претензий на респектабельность и высокий стиль, а вместо реверансов предпочитает крепкое мужское рукопожатие. Об этом также говорит его внутренний мир: не сказать, что апартаменты этого жилища срублены на скорую руку — с эргономикой и функциональностью здесь все в порядке. А вот то, что рубили грубовато и по классическим лекалам, довольствуясь бюджетными материалами и особо не озадачиваясь дизайнерскими изысками — вполне очевидно. Те, кто привык ездить на «вторичке» и не особо прихотлив к эстетизмам и новомодным трендам, ничего этого не заметят. Если, конечно, рядом не будет стоять CX-5.
Оказываясь в «Мазде», испытываешь совсем другие ощущения, а впечатления можно выразить банально: дорого и современно. Это уже не скромная сторожка с утилитарным антуражем, а стильно оформленный номер люкс, причем также без особых дизайнерских выкрутасов, но со своей «изюминкой». Качество материалов на уровень выше, чем в «Митсу», и подход к функциональности более актуальный. Достаточно оценить современный семидюймовый монитор в виде планшета и систему управления медиаблоком с помощью коммандера HMI, на манер премиальных автомобилей.
Что касается удобства и эргономики, то у каждого нашего персонажа имеются свои незначительные плюсы и минусы, но в любом случае неискушенные любители традиции, скорее всего, выберут Mitsubishi ASX, а те, кто старается идти в ногу со временем, однозначно остановятся на Mazda CX-5.
Особых проблем со свободным пространством на заднем ряду нет ни в том, ни в другом кроссовере, хотя у СХ-5 диван спрофилирован лучше. А кроме того, и багажник у «Мазды» побольше, чем в «Митсу» — 442 против 384 л.
Их глобальные различия в характерах и подходах в нашем случае усугублялась разницей в мощности тестовых экземпляров, хотя оба были в топовом исполнении. Только Mazda CX-5 оснащен 2,5-литровым 195-сильным мотором и шестидиапазонным «автоматом», а Mitsubishi ASX — 2-литровым агрегатом мощностью 150 л. с и бесступенчатым вариатором.
Надо признать, что даже с топовым мотором СХ-5 совсем не «спортсмен», хотя возможность «похулиганить» он дает охотно. Но на таком кроссовере абсолютно не возникает желания рвать, метать и гнаться за рекордами. Самодостаточный «японец» управляется предельно комфортно и своими вальяжными повадками способствует к спокойной и размеренной езде, от которой можно получать массу удовольствия. Так что едет он тоже на премиум. Подвеска — деликатная, руль — обходительный, машина вполне предсказуемая. В общем, живи и радуйся.
Mitsubishi ASX, несмотря на более агрессивный облик, также не блещет страстной динамикой и спортивными амбициями. Не исключено, что рассудительный вариатор не в полной мере раскрывает потенциал оборотистого 2-литрового «атмосферника». Результативного разгона можно добиться с помощью ручного режима коробки с имитацией передач.
Да, пусть в «Митсу» менее информативный руль, но зато комфортная всеядная подвеска. А еще он неприхотлив в плане топлива, и готов «кушать» АИ92. Если не гнаться за рекордами и рассматривать его в качестве семейного авто, то ASX вполне может соответствовать определению «сбалансированный автомобиль». Хоть он и проигывает из-за своей архаичности. Об этом также говорит и отсутствие таких уже вполне привычных опций в сегменте, как система автоматического торможения, ассистент перестроения, контроль полосы движения. В отличие от «Мазды», ничего этого в топовой версии «Митсу» не предлагается. Впрочем, обновки не за горами.
Оба автомобиля оснащены системой полного привода, но клиренс CX-5 больше — 200 мм против 195 мм у ASX. В любом случае к умеренному бездорожью оба паркетника всегда готовы.
Главное и логичное преимущество компактного кроссовера Mitsubishi — умеренная цена, которая варьируется от 1 229 000 до 1 673 000 рублей. Что касается стоимости его конкурента, то она гораздо выше — от 1 612 000 до 2 163 000 «деревянных». Но, как вы поняли, там есть за что переплачивать.
ЧТО В ИТОГЕ?
Кому предпочтительнее надежная, пусть и без изысков да лишнего лоска, но зато доступная по цене «рабочая лошадка», всегда может рассчитывать на Mitsubishi ASX. Стоит добавить, что это еще и чистокровный японец.
А те, кто все же готов раскошеливаться за гламурную внешность и богатое оснащение «железного коня», собранного во Владивостоке — добро пожаловать в Mazda CX-5.