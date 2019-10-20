Ньюскул против мейнстрима: сравнительный тест Mazda CX-5 и Mitsubishi ASX

Только первый, как настоящая звезда гламура, лоснится высокомерием, как будто только что сошел с подиума на модном показе в Токио. А второй выглядит попроще, но зато с лица позадиристее, и если уж он не из провинции, то точно со столичной окраины, где все много работают, громко отдыхают и никого не боятся. В общем, два абсолютно разных персонажа, хоть оба — с самого дальнего Востока.

Причем визуально их совсем не роднит даже общий задорный румяный окрас. Каждый из них давно примелькался на наших улицах, и у обоих было предостаточно времени заработать себе определенную репутацию, но даже если эту парочку увидеть впервые, облик каждого вселяет абсолютно разные эмоции.

«Мазда» длиннее «Митсу» на 255 мм (на 30 мм у нее больше колесная база), на 70 мм шире, на 50 мм выше, и этого ей вполне хватает выглядеть основательнее и солиднее. В свою очередь, ASX сложен крепче, коренастее и брутальнее.

Тонкие линии и плавные грани на кузове CX-5 выдают в нем потомственного аристократа, а более агрессивный «Митсу» с контрастными выштамповками и рельефным экстерьером похож на озорного, но работящего подростка.